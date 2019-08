Mamei Alexandrei i s-ar fi cerut bani pentru eliberarea fetelor. Cumpănaşu, după ce persoana a fost găsită şi interogată: Sper sa plătească cu puşcăria

„De 5 zile am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pt organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pt eliberarea Alexandrei si Luizei!!!. Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat. Felicit DIICOT si serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclama ca detine fetele a fost prinsa si audiata!!. Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pt modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor!!!! Va rog sa nu difuzati vocea mamei Alexandrei!”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceşanu (15 ani) şi Luiza Melencu (18 ani) şi apoi le-a ars cadavrele. Analiza INML arată că oasele găsite de anchetatori în casa lui Dincă au ADN-ul Alexandrei. În privinţa oaselor găsite în pădure, la indicaţiile lui Dincă, rezultatele analizei sunt aşteptate în cursul zilei de vineri.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: