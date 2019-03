Laura Codruţa Kovesi a ajuns la Secţia Specială unde va fi audiată în dosarul în care este suspectă

Kovesi este audiată în noul sediu al Secţiei de Investigare a magistraţilor din strada Modrogan.

Fosta şefă a DNA a fost audiată pe 15 februarie la Secţia de investigare a magistraţilor (SIIJ) din cadrul Parchetului General într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Citarea ei la SIIJ a venit chiar în ziua în ziua în care trebuia să plece la Bruxelles pentru a fi audiată de comisiile Parlamentului European în procedura de desemnare a procurorului european.

În ceea ce priveşte acest dosar, fosta şefă DNA a acuzat că sunt multe "coincidenţe", una fiind data la care este chemată la audieri, care coincide cu o şedinţă din Parlamentul European ce vizează concursul pentru şefia Parchetului European.





"E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt mult coincidenţe. S-a început următirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidenţă- sunt citată în 7 martie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ţinut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa Fm.