Kovesi a fost citată din nou pentru audieri la Secţia specială de anchetare a magistraţilor

”Am aflat prin intermediul presei ca voi fi citata pentru audiere la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. Dupa ce a aparut stirea in presa am primit si o citatie scrisa pentru a ma prezenta in data de 7 martie 2019 la aceasta sectie pentru audiere”, a declarat Kovesi pentru publicaţia online G4Media.ro.

În data de 7 martie, în cadrul conferinţei preşedinţilor din Parlamentul European – liderii grupurilor politice şi preşedintele forului – urmează să se decidă următorii paşi de urmat în privinţa numirii procurorului-şef european înainte de demararea negocierilor cu Consiliul Uniunii.

Laura Codruţa Kovesi a fost audiată pe 15 februarie la Secţia de investigare a magistraţilor (SIIJ) din cadrul Parchetului General într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Adina Florea, procurorul care instrumentează acest dosar, a confirmat că dosarul în care este citată fosta şefă DNA este cel al aducerii în ţară, din Indonezia, a fostului şef al FNI, Nicolae Popa, dosar deschis în baza unei plângeri depuse de Sebastian Ghiţă. Concret, pe 9 decembrie anul trecut, Sebastian Ghiţă, dat în urmărire internaţională pentru fapte de corupţie, a anunţat, că a reclamat-o la Secţia pentru anchetarea magistraţilor pe Codruţa Kövesi pentru constituire de grup infracţional organizat. Acesta susţinea că Kövesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea lui Nicolae Popa. Poliţia Română îl contrazice însă şi spune că „procedura a fost derulată de către Ministerul Afacerilor Interne, prin structura de specialitate. Semnarea contractului de prestare servicii şi decontarea acestuia au intrat în sarcina Poliţiei Române. Contractul, în valoare 234.207,30 de lei, a fost semnat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, la data de 14.04.2011”. Parchetul General a mai cercetat această cauză şi a ajuns la concluzia că de extrădarea lui Nicolae Popa s-a ocupat Ministerul de Interne, nu DNA.

Laura Codruţa Kovesi a obţinut miercuri 26 voturi în Comisia pentru libertăţi civile şi justiţie (LIBE) a Parlamentului European, clasându-se pe locul întâi pentru ocuparea poziţiei de procuror-şef al Parchetului European. Ea a fost urmată de François Bohnert (Franţa) cu 22 voturi, şi de Andres Ritter (Germania), care a obţinut un singur vot. Marţi seară, Kovesi reuşise să se claseze pe primul loc şi la votul din Comisia de control bugetar (CONT).

