INTERVIU Un comisar acuză: cum au încercat şefii să subordoneze Poliţia din Centrul Vechi patronilor de terase ilegale

Adevărul: Când au început presiunile să nu mai faceţi controale în localurile din Centrul Vechi şi cine le-a făcut?

Comisarul-şef Cristian Ghica: Totul a început cam prin luna iunie a acestui an. De fapt, de când a fost împuternicit ca şef al Poliţiei Sectorului 3 comisarul-şef Gabriel Şchiopu, căci despre el este vorba. În primul rând, ni s-a cerut să comunicăm din timp Poliţiei Locale orice acţiune de control pe care o organizam în restaurantele din Centrul Vechi.

Dar acum, în stare de alertă, Poliţia Locală este subordonată Ministerului Afacerilor Interne, şi nu invers...

Numai teoretic. Pentru că practic ea se subordonează Primăriei Capitalei, care are în administrare şi Centrul Vechi. Şi avem diverse personaje politice sau oameni din administraţie care stau de fapt în spatele firmelor care exploatează restaurantele din zonă. Dacă anunţam unde şi când facem controalele, prin intermediul unor oameni din Poliţia Locală, aceste detalii ajungeau la urechea patronilor de restaurate, iar în momentul acţiunii le găseam închise. Practic, eram nişte pisici care plecam la vânătoare de şoricei cu clopoţel la gât!

Spuneaţi că presiunile nu s-au oprit aici...

În niciun caz. În Centrul Vechi a existat un episod similar cu momentul umilitor din „cazul Pian”, celebra întâlnire în biserică dintre şefii Poliţiei şi interlopi. Diferenţa este că în acest caz s-a produs o întâlnire de taină la un nivel mai mic între Şchiopu, Bogdan Berechet, şeful Poliţiei Capitalei, şi patronii nemulţumiţi, unde s-au trasat termenii în care vor funcţiona restaurantele, dar şi regulile după care poliţiştii din Centrul Vechi urmau să-şi facă treaba. De fapt, erau regulile după care noi trebuia să nu ne facem treaba. S-au trasat sarcini de serviciu cu caracter ilegal, care creionau modul de lucru al poliţiştilor din zonă, dar pe care noi am refuzat să le îndeplinim. Totul s-a întâmplat în urmă cu cel mult trei luni.

Cum ar fi trebuit să arate activitatea Secţiei Centrul Vechi din acel moment?

Urma să devenim un fel de poliţie privată a patronilor din Centrul Vechi. Comisarul-şef Gabriel Şchiopu ne-a strâns pe mine şi pe şefii de birou ai Secţiei de Poliţie Centrul Vechi într-o şedinţă. Nici mai mult, nici mai puţin, mi s-a propus să funcţionăm, noi, ca Secţie de Poliţie, precum un serviciu paralel al 112, dar dedicat Centrului Vechi. Practic, Şchiopu mi-a zis că a convenit cu patronii de acolo să fiu sunat pe un anumit număr de telefon, primeam şi aparatul, şi abonamentul aferent în acest sens, atunci când vor fi probleme în zona comercială. Fie zi, fie noapte, eram la cheremul lor.

Adică la un anumit eveniment urma să nu fie apelat 112, iar cazul nu era înregistrat oficial în dispecerat. Ar fi trebuit să intervenim, dar în documente evenimentul nu era înregistrat cum se face din punct de vedere legal. Nu am fost de acord şi am refuzat să primesc acel aparat telefonic, dar comisarul-şef Gabriel Şchiopu nu a stat prea mult pe gânduri. A încercat să dea acel telefon mobil unuia dintre subordonaţii mei, un şef de birou din Secţia de Poliţie Centrul Vechi. Spre surprinderea lui, şi subordonatul meu a refuzat această „favoare”.

Ce se urmărea prin înfiriparea unei astfel de legături nefireşti?

Pe lângă o evidentă subordonare a noastră raportată la patronii din Centrul Vechi, prin această manevră s-a încercat să se creeze o vulnerabilitate în secţia noastră. De la un telefon, se ajungea la o întâlnire cu patronii respectivi, la o cafea şi aşa mai departe. Ştiţi ce vreau să spun. Şi nimeni nu mai făcea nimic în Centrul Vechi pentru respectarea legii. Aşa au gândit ei, dar au calculat greşit pentru că noi am refuzat. Interesele erau şi sunt imense. În Centrul Vechi se fac bani mulţi chiar şi în contextul pandemiei.

Repet, am refuzat să execut dispoziţii ilegale, am refuzat să pun Poliţia la picioarele unor patroni. Şi o parte dintre ei administrează cluburi care funcţionează ilegal chiar şi în clădiri cu risc seismic şi care, atenţie, nu au nici măcar autorizaţie de la primărie. Pentru că, din punct de vedere legal, nu se poate elibera un astfel de document. M-am încăpăţânat să susţin poliţişti tineri, cinstiţi, care au înţeles să-şi facă meseria aşa cum trebuie, fără să facă diferenţe între prietenii şefilor, politicieni, primari şi oameni obişnuiţi.

Cum a fost recepţionat refuzul dumneavoastră?

După ce am respins oferta de „colaborare”, colegii mei agenţi au ajuns să aibă câte trei-patru convocări pe linie de control intern, nu pentru a se stabili o situaţie de fapt, ci ca modalitate de făţişă intimidare. Şi acum, aproape toţi oamenii din serviciu sunt în verificări din cauza amenzilor pe care le-au dat. Iar modalitatea asta de lucru ne-a cam tăiat din aripi. În plus, controalele astea sunt total ilegale pentru că un proces verbal încheiat de colegii mei poate fi anulat numai de o instanţă de judecată. Un superior al nostru nu poate lua nicio măsură în acest sens, din punct de vedere legal. Dar totul avea un singur scop. Se transmitea mesajul să se mai pună frână la amenzi, să nu se mai facă acele confiscări masive de marfă şi încasări, pe scurt, să nu mai fie deranjaţi patronii cu probleme, dar agreaţi de unele personaje. Practic, am fi pus lacătul pe uşa Secţiei de Poliţie din Centrul Vechi.

Într-un comunicat, Poliţia Capitalei susţine totuşi că detaşarea dumneavoastră la Secţia 7 a avut loc deoarece Secţia de Poliţie Centrul Vechi este în verificări în urma incidentelor care au avut loc în seara de 15 octombrie. Este vorba despre zeci de tineri care au încins o petrecere fără a respecta restricţiile anti-COVID, în faţa unui local din Centrul Vechi al Capitalei...

Explicaţiile date în comunicat de Poliţia Capitalei sunt total false. Şi vă dau numai un argument care este scris negru pe alb. În dispoziţia oficială de mutare a mea la Secţia 7 se arată că în echipa de conducere a respectivei unităţi este necesară aducerea unui ofiţer cu experienţă, şi din acest motiv am fost detaşat. Nici măcar un cuvânt despre un incident petrecut în Centrul Vechi. Oricum, mutarea mea la Secţia 7 va fi contestată în instanţă şi cu siguranţă voi avea câştig de cauză.