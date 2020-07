Fostul procuror Mircea Negulescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Asta după ce, pe 16 iuie, f ostul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocală”, a fost plasat sub control judiciar de Curtea Supremă. Procurorii Secţiei Speciale (SIIJ) au contestat decizia dispusă atunci la un complet superior al ICCJ.

„Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, cu privire la inculpaţii Negulescu Mircea şi Iordache Mihai Iuliano. (...) Dispune luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, cu începere de la 16 iulie 2020 până la 13 septembrie 2020, inclusiv, faţă de inculpaţii: 1. Negulescu Mircea (date cu caracter personal), şi 2. Iordache Mihai Iuliano (date cu caracter personal). (...) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 16 iulie 2020”, se arată în minuta ICCJ din 16 iulie.





Acuzaţiile





Fostul procuror este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase.



Procurorii SIIJ au dispus pe 15 iulie efectuarea în continuare a urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea lui Mircea Negulescu pe o durată de 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

cercetare abuzivă (6 infracţiuni),

represiune nedreaptă (4 infracţiuni),

instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participaţiei improprii, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii,

inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii,

fals intelectual,

abuz în serviciu (4 infracţiuni)

constituirea unui grup infracţional.





De asemenea, procurorii de la SIIJ au reţinut şi un fost ofiţer de poliţie judiciară, pentru complicitate la infracţiunile reţinute în sarcina lui Mircea Negulescu.

„În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA - ST Ploieşti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiţer de poliţie judiciară, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA - ST Ploieşti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 4 persoane, precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de 3 persoane, despre care cunoştea că sunt nevinovate, şi ar fi determinat judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă a unei persoane în baza materialului probator plăsmuit”, precizează Parchetul General.



Totodată, Mircea Negulescu este acuzat că ar fi determinat 4 persoane, „prin corupere, prin constrângere sau prin alte fapte cu efect vădit intimidant”, să dea declaraţii mincinoase în cele două dosare instrumentate, ar fi determinat 3 persoane să formuleze, ca urmare a constrângerii exercitate asupra lor, denunţuri cu privire la existenţa unor fapte prevăzute de legea penală, cunoscând că acestea sunt nereale, ar fi procedat la falsificarea denunţurilor şi a declaraţiilor acestor persoane prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, precum şi la clasificarea denunţurilor ticluite în numele a doi dintre denunţători.

„Toate aceste fapte ar fi fost săvârşite în cadrul unui grup infracţional organizat, în scopul ticluirii celor două dosare ale DNA - ST Ploieşti, pentru învinuirea pe nedrept a unor persoane, deşi cunoşteau că acestea sunt nevinovate”, mai menţionează Parchetul General.

Sebastian Ghiţă, „ţinta” lui Negulescu





În iulie 2019, Mircea Negulescu a fost trimis în judecată alături de fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, parte vătămată în dosar fiind fostul deputat Sebastian Ghiţă.

Procurorii de la SIIJ susţineau că Lucian Onea şi Mircea Negulescu, în instrumentarea a două dosare penale, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunţător, respectiv fostul deputat Vlad Cosma, să plăsmuiască un denunţ în numele unei persoane imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conţin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetăţenie română în anul 2014 -, cu scopul de a dovedi infracţiunea de corupere a alegătorilor pretins săvârşită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunţul.

„Admite contestaţia formulată de PICCJ SIIJ, desfiinţează in parte incheierea atacată numai in ceea ce priveşte pe Negulescu Mircea si rejudecand, admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulata de Parchet in ceea ce îl priveşte pe Negulescu Mircea, dispune arestarea prev pt 30 de zile de la 23.07.2020 la 21.08.2020. Menţine restul dispoziţiilor”, se arată în minuta instanţei.