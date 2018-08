EXCLUSIV Cât plătesc VIP-urile pentru o masă la festivalul Untold

The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike sunt câţiva dintre artiştii de marcă şi trupele care vor concerta la festivalul internaţional UNTOLD, de la Cluj-Napoca, considerat cel mai mare din lume.

Un asemenea eveniment atrage şi interesul celor cu foarte mulţi bani, pentru care organizatorii au pregătit oferte exclusiviste.

Cele mai ieftine mese pentru VIP-uri, patru la număr, pleacă de la 2.500 de euro (Zona 1). În aceşti bani sunt incluse trei sticle de şampanie Magnum sau sase sticle de alte bături premium la alegere; Open Bar - bauturi racoritoare; serviciu privat - chelner dedicat; platouri Sushi; 10 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area.

Organizatorii precizează că aceste brăţări nu sunt bilete pentru festivalul Untold, acestea oferind oaspeţilor doar accesul în zona ultra. ”În acest fel, avem grija de tine, să nu fii prea aglomerat la masă”, arată organizatorii.

În zona a doua sunt disponibile patru mese, fiecare având preţul de plecare de 5.000 de euro. Preţul include: o sticlă de şampanie Jeroboam, trei sticle de şampanie Magnum, trei sticle de băuturi premium la alegere; Open Bar - băuturi răcoritoare, bere, vin, bufet suedez - platouri Sushi; serviciu privat - chelner dedicat, şofer privat - transfer dedicat, securitate privată pentru masă, 12 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area.

Pentru cele patru mese din zona a treia, VIP-urile trebuie să scoată din buzunar cel puţin 10.000 deeuro.

Preţul include: o sticlă de şampanie Matusalem, alte 20 sticle de şampanie, sase sticle premium la alegere; Open Bar - bauturi racoritoare, bere, vin, bufet suedez - platouri Sushi; serviciu privat - chelner dedicat, şofer privat - transfer dedicat, securitate privată pentru masă, acces securizat, 10 bilete pentru festival - zona VIP, 16 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area.

Pentru mesele din zona 51 - două la număr, trebuie plătit nu mai puţin de 25.000 de euro pe noapte. Preţul include: 50 de sticle de şampanie, trei sticle de Magnum, alte băuturi premium gratuite; Open Bar - băuturi alcoolice, vinuri, platouri Sushi; bufet suedez - mâncare - meniu special; servicii private –chelner privat, şofer privat, transfer dedicat - disponibil pentru toate cele patru zile de festival, securitate privată pentru masă, acces securizat, spectacol privat pentru comenzile principale de la masă, 10 bilete pentru festival - zona VIP, 20 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area, poziţia centrală alături de artiştii principali ai scenei.

Organizatorii au pregătit şi o masă care să-i facă fericiţi pe cei mai pretenţioşi clienţi. ”The One & Only - One King for the night” poate fi adjudecată cu uriaşa sumă de 100.000 de euro.

Preţul include: 100 de sticle de şampanie, Open bar pentru băuturi alcoolice premium şi răcoritoare toate nopţile festivalului, poziţie premium în zona Ultra VIP 3 - pentru toate nopţile, poziţia cea mai bună din interiorul zonei VIP, cazare şi transferuri incluse, bilete de acces la festival; serviciu privat - chelner dedicat, şofer privat - transfer dedicat, acces securizat, brăţări de acces pentru zona Ultra VIP.

Nouă infracţiuni constatate în prima zi a Festivalului Untold

Jandarmii şi poliţiştii au dat 26 de amenzi şi au constatat nouă infracţiuni în prima zi a Festivalului Untold, iar medicii au acordat primul ajutor la peste 270 de persoane, cinci fiind transportate la spital. De asemenea, au intervenit şi pompierii, după ce o scenă a luat foc în timpul concertului.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de către forţele de intervenţie, în prima zi a Festivalului Untold, forţele de Poliţie şi Jandarmerie au dat 26 de amenzi, în valoare de 9.550 lei şi au fost înregistrate nouă sesizări privind săvârşirea unor fapte penale.

”În toate cazurile, cercetările se fac sub coordonarea unităţilor de Parchet competente”, se arată în document.

De asemenea, 270 de persoane au primit îngrijiri la punctele de prim-ajutor şi prin intermediul echipelor mobile de pompieri şi paramedici, ce patrulează permanent în perimetrul festivalului.

”Doar în cinci cazuri s-a impus transportul persoanelor la spital, în general afecţiunile înregistrate au fiind remediate pe loc”, se mai arată în document.

De asemenea, s-a impus şi intervenţia pompierilor, după producerea unui incendiu.

”În jurul orei 23.00 a avut loc o ardere scăpată de sub control la scena de pe Cluj Arena, fiind vorba de diverse materialele decorative din apropierea unui dispozitiv de producere a efectelor speciale. Flăcările au fost stinse în timp operativ cu mijloace de primă intervenţie, de către un ofiţer de pompieri aflat în dispozitivul de asigurare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor”, anunţă forţele de ordine.