Elliott Broidy, omul care l-a dus pe Dragnea la Trump, pus sub acuzare în SUA pentru lobby ilegal în favoarea unui fond de investiţii malaysian

El este acuzat că ar fi luat ilegal bani ca să facă lobby pentru ca administraţia Trump să renunţe la investigarea unui scandal de fraudă în centrul căruia se află fondul public de investiţii din Malaezia.

Broidy a fost acuzat la Curtea Districtuală a SUA din Washington, D.C., printr-un document care este de obicei utilizat atunci când un inculpat a fost de acord să pledeze vinovat, arată .bloomberg.com

Broidy este personajul care l-a ajutat pe Liviu Dragnea să participe la un eveniment legat de învestirea preşedintelui american Donald Trump. O anchetă care îl privea pe Broidy tocmai în legătură cu participarea unor invitaţi la inaugurarea preşedinţiei lui Trump, care ar fi plătit pentru a avea acces la întâlniri cu liderul de la Casa Alba, ar fi fost fost închisă anul trecut, fără a i se fi adus vreo acuzaţie oficială lobbystului, susţin surse citate de Wall Street Journal.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost în ianuarie 2017 în SUA, alături de premierul de la acea vreme Sorin Grindeanu, pentru a participa la evenimentele de învestire a preşedintelui Donald Trump. Invitaţia a fost făcută atunci de Elliot Broidy, care era vicepreşedinte al comitetului de investire a preşedintelui Statelor Unite. La dineul informal din săptămâna inaugurării care a avut loc la Trump International Hotel de lângă Casa Albă, Broidy i-a făcut cunoştinţă lui Trump cu doi politicieni din România. The New York Times a menţionat anul trecut că unul dintre ei era Liviu Dragnea care între timp a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare.

„Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Preşedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis preşedintelui dorinţa noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România şi SUA la un alt nivel. Preşedintele Donald Trump mi-a răspuns: "We will make it happen! Romania is important for us!" A fost un dialog cald şi deschis.“, a scris la vremea respectivă fostul lider PSD Liviu Dragnea într-o postare pe Facebook.