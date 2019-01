Dragoş Titea chemat şi la DNA într-un dosar legat de aeroportul Otopeni

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoş Titea, a fost audiat zilele trecute şi de procurorii Parchetului Sectorului 1 în dosarul ROMATSA în legătură cu externalizarea serviciilor juridice.





El a spus că a mers de bună voie la audieri, de îndată ce a fost chemat şi că, în perioada vizată, avea contractul de muncă suspendat.





„Am fost invitat de către organele de specialitate ale statului, care au desfăşurat o activitate specifică la sediul ROMATSA, să merg (în cursul zilei de azi sau mâine) să dau o declaraţie în respectiva speţă. Subliniez faptul că am mers de bună voie la sediul organelor de cercetare penală, de îndată ce am fost chemat. Am acordat şi voi acorda tot sprijinul anchetatorilor cu privire la solicitările dânşilor", a scris secretarul de stat pe Facebook marţi seară.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: