DNA confirmă că a început urmărirea penală in rem cu privire la un proiect european, beneficiară fiind o firmă care a aparţinut lui Dan Barna şi soţiei sale

DNA a transmis, joi, la solicitarea „Adevărul” transmisă în 28 septembrie, că investighează sesizarea DLAF în legătură cu un proiect european care are ca beneficiar o firmă care a aparţinut lui Dan Barna şi soţiei sale.

”Un dosar având la bază aspectele la care faceţi referire este în lucru pe rolul DNA – Structura Centrală, fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (“in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, a transmis DNA.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs o faptă ce ar intra sub incidenţă penală”, a mai transmis DNA.