Digi24: Mărturia italianului care a adus COVID-19 în România. „În Italia devenisem un infectat care a adus virusul din România“

Cesare Emendatori este omul despre care s-a spus că a adus noul coronavirus în România. Este un italian căsătorit cu o româncă şi e considerat, la noi, „pacientul zero“ - scrie Digi24.ro.

Astfel, lui Emendatori COVID-19 i-a transformat viaţa într-un infern. Peste tot era considerat vinovat. Cei din România îi spuneau ca a adus aici virusul din Italia, iar cei din Italia că l-a adus din România.

„La graniţa cu Marche, un focar neobişnuit în Rimini, se crede că ar avea legătură cu cele din Lombardia şi este posibil ca totul să fi plecat de la această pizzerie. Proprietarul, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat pozitiv şi ar fi călătorit mult la sfârşitul lunii februarie”, relata despre el presa italiană.

„Bărbatul a călătorit şi în România, unde a stat trei zile. Cesare Emendatori este italianul despre care autorităţíle din ţara noastră au spus că a infectat primul român.

«În urma testării făcute în Gorj a persoanelor care au intrat în legătură cu cetăţeanul italian din Rimini avem primul caz confirmat de infectare cu COVID-19 pe teritoriul României», anunţa în 26 februarie fostul ministru al Sănătăţii, Victor Costache.

Erau informaţii că ar fi fost la vânătoare şi că s-a întâlnit cu foarte mulţi oameni din judeţele Gorj şi Dolj. Cesare spune că multe informaţii nu au fost adevărate.

Reporter: Deci, pacientul zero al României, pacientul 1 din Rimini. Cum aţi primit această veste?

Cesare Emendatori: De aici sau din România?

Reporter: Ambele. Cum a fost?

Cesare Emendatori : Rău. Pentru că au vorbit de rău. Nu puteam să o primesc bine. Eu nu am infectat pe nimeni. Nici în România, nici aici. Acolo am ajuns marţi noapte la Craiova, cu un avion. Am mers direct acasă, acolo am avut febră, dar am luat o tachipirină (nr. paracetamol) şi dimineaţă nu mai aveam febră. Am fost la primărie să plătesc taxele. Am scos bani, am plătit taxele şi am mers acasă. Atunci am avut iar febră.

Nici Cesare şi nici medicul lui nu au bănuit că deşi avea simptome ar putea fi infectat cu noul coronavirus. Epidemia era incă la început.

Cesare Emendatori: Eu de multă vreme ma simţeam aşa, obosit. După mine, acest virus îl aveam de 20 de zile. Asta cred acum, azi. Dacă ştiam că îl am, nu aş fi plecat în România. Nici măcar în Italia, stăteam acolo. Erau primele simptome. Aici au vorbit despre mine şi au zis că am venit din România şi am adus virusul aici.

În România chiar au zis că eu am ajuns la Craiova, că am stat o zi jumate acolo cu o amantă şi pe urmă am mai stat o zi jumate la Târgu Jiu, cu o altă amantă. Şi eu eram cu fiul meu, înţelegi, cum eram eu cu amanta? Eram cu acest prieten şi cu fiul meu. Am fost acasă la mine, am şi un apartament în Târgu Jiu. Ţi-am explicat ce am făcut, m-am dus să plătesc taxele. Trecuse mult timp şi am zis să fac un salt, trei zile şi noapte bună. Nu ştiam că o să-mi apară febră acolo în România. Doctorul când mi-a dat medicamentele mi-a spus că nu e nimic, este o răceală, să iau pastile şi trece a doua zi. Nimeni nu era conştient de această boală. Când m-am întors şi am fost la control, doctorul m-a trimis să fac această radiografie pentru plămâni.

În urma radiografiei şi testului făcute în Italia, după ce şi-a încheiat călătoria în România, Emendatori a aflat că este infectat cu noul coronavirus şi asa a devenit pacientul 0 din România şi pacientul 1 din Rimini.

Primul pacient infectat din România a fost un tânăr din Gorj, în vârstă de 24 de ani. Cesare Emendatori ar fi fost la fabrica la care lucra, dar nu au intrat în contact direct. Se presupune că ar fi luat virusul de pe o suprafaţă atinsă de afaceristul din Italia. Primul pacient a fost asimptomatic şi a fost tratat cu ciorbă la Institutul Matei Balş din Capitală.

Viaţa lui Cesare şi a soţiei lui s-a schimbat complet din momentul în care a fost depistat cu SARS-CoV 2. El a fost internat în spital în Italia pentru a primi tratamentul de care avea nevoie.

Reporter: Cum a fost la spital? Nu a fost o formă gravă de COVID-19, nu?

Cesare Emendatori: Eu nu am fost intubat, am respirat singur. Eu cred că atunci când am ajuns la spital, virusul trecea deja. Acestui client de-ai mei, care îmi este şi prieten, lui nu i-au făcut testul. El a stat acasă zece zile cu febră şi doctorul i-a dat paracetamol. Într-o sâmbătă seara s-a simţit foarte rău şi soţia l-a dus la spital. Acolo i-au găsit pneumonie. I-au dat tratament şi l-au trimis acasă. După trei zile şi-a infectat, soţia, copiii şi mama. Avea 84 de ani.

Bănuieşte şi de unde ar fi putut lua virusul.

Cesare Emendatori: În Italia, când am ajuns, am mers la spital. Şi aici la fel, au controlat toţi angajaţii, nimeni nu a avut virusul. L-a avut doar un muzicant. Noi credem că virusul l-am luat când a fost târgul la Rimini, am avut mulţi clienţi chinezi, de la Milano, din Portugalia. Am avut karaoke, am cântat, credem că l-am luat de pe microfoane. Presupunem. Nu se ştie.

Familia lui Cesare Emendatori nu a fost infectată. A rămas acasă şi a încercat să-l ajute aşa cum poate, dar nimeni nu avea voie să iasă din casă. Şi-au închis şi afacerea, un restaurant din Rimini, şi au suportat în linişte toate acuzaţiile care li se aduceau.

Cesare Emendatori: În România eram un delincvent şi un purtător de virus, în Italia devenisem un infectat care a adus virusul din România. Nici nu ştiai ce să faci...

Reporter: De ce credeţi că oamenii au reacţionat aşa?

Cesare Emendatori: Pentru că erau primele cazuri. Atunci nici nu se ştia cum se ia virusul. După ce s-a întâmplat asta, pe 24 februarie am fost la spital. Eu pe 22 m-am întors din România. Am plecat încolo pe 18 februarie, m-am întors pe 22. Dar după ce am ieşit eu din spital am văzut cum evoluează situaţia. La Milano mureau încontinuu. Atunci mi-am spus că este ceva de nivel mondial.

Alina Volintiru, soţia lui Cesare Emendatori: Am cerut ajutor la mulţi prieteni care erau apropiaţi mie, nu a venit chiar nimeni să mă ajute pentru că erau... le era frică. Am cerut numai să mi facă cumpărăturile, nu s-au prezentat pentru că le era frică. Când ieşeam afară şi întindeam rufele toţi îmi spuneau să intru în casă şi nimeni să nu treacă prin faţa casei mele, că vor lua virusul. Eram foarte supărată. Am plâns şi am stat în casă, soţul la spital, am suferit mult, eram singură.

Îmi ajungeau mesaje de la români care îmi scriau: mulţumim pentru că ne-aţi adus coronavirus în România, ca şi cum l-ar fi provocat familia noastră.

După ce şi-a revenit din boală, Cesare încearcă să îşi resusciteze afacerea. În restaurantul pe care îl deţine găteşte din când în când şi mâncare cu specific românesc, pentru românii de acolo.

Cesare Emendatori: Mâncarea românească, dacă soţia mea este româncă, mai facem câteodată. Avem şi mulţi clienţi români care vin aici, aşa că mai facem uneori sarmale. Dar specialitatea noastră este bucătăria din Romagna. Paste, peşte, carne.

Reporter: Câţi angajati aveaţi?

Cesare Emendatori: Înainte de virus aveam 6, 7. Acum repornim cu 3.

Cu toată suferinţa produsă şi de boală şi de răutatea oamenilor, Cesare Emendatori rămâne optimist.

Cesare Emendatori: În România, criza nu a fost foarte ridicată. Aud şi eu, sunt în contact. Trebuie să fie atenţi, dar eu cred că se vor elibera înaintea noastră. Este un lucru la nivel mondial, nu poţi spune cum să faci. Trebuie să ai grijă, atât. Dar nu cred că vor fi probleme. Când vor găsi tratament se va reveni la normalitate. Vor trece ani. Voi suferiţi mai puţin decât Italia şi Europa.

Italia a fost grav afectată şi nu îşi mai regăseşte nici turismul. Plajele care ar fi fost pline sunt astăzi goale, iar cu fiecare răsărit de soare şi zi care trece, speranţele oamenilor sunt tot mai mari. Experţii spun însă că abia în 2022 lucrurile pot reveni la normal“, transmite Digi24.

