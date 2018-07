De ce refuză românii să-şi repare motoarele VW afectate de Dieselgate

Conform datelor oficiale ale Comisiei Europene, operaţiunea poate fi considerată un succes în Germania unde procentul maşinilor „însănătoşite” a ajuns la 96 la sută, dar un eşec în România unde numai 36 la sută dintre posesori au trecut pe la service.





Luând în calcul numai vânzările de maşini noi, în perioada 2015 – 2017, în România au fost înmatriculate peste 26.000 de unităţi produse de VW. Dacă avem în vedere că în aceşti ani ponderea maşinilor cu motoare diesel cumpărate de români a fost undeva în jur de 48-49 la sută, un calcul simplu arată că peste 12.000 de autoturisme sunt dotate cu propulsoare alimentate cu motorină. Aşadar, circa 4.000 de români au trecut cu maşinile pe la service pentru „purificare”. Alţi 8.000 de români au ignorant apelurile VW. Trebuie subliniat că vorbim numai despre maşinile produse sub brandul VW, nu şi despre cele fabricate sub siglele Audi, Seat sau Skoda, care au fost şi ele aceeaşi problemă. În plus, nu au fost luate în calcul maşinile relativ noi aduse în România ca produse second-hand.





Pierde putere, consumă mult, trepidează din toate încheieturile





Experţii din piaţă spun că posesorii români de astfel de maşini nu merg să-şi facă modificările de soft pentru că, din punct de vedere legal, prezentarea la atelierele VW nu este obligatorie şi pentru că în public s-au răspândit repede veştile despre efectele update-ului de soft.





Astfel, se pare că după trecerea prin service motoarele maşinilor îşi pierd din putere, consumă mai mult sau trepidează la divese turaţii. În plus, maşinile trec foarte des pe modul de regenerare (curăţare) a filtrului de particule de carbonul care se acumulează în instalaţia de evacuare, mai ales când se rulează mult în regim urban. Pe un forum al posesorilor de Volkswagen din România sunt pagini întregi, cu zeci de postări fiecare, în care oamenii se plâng de aceaste probleme. De exemplu, un proprietar mărturiseşte chiar că vrea să revină la situaţia iniţială. „Am un Passat 2.0, 140 cp, şi după marele update de soft se simte şi o pierdere de putere. Există cumva vreo şansă de a repune softul iniţial?”, îi întreabă pe internauţi omul.





Posesorul unui VW Polo, 1.6 TDI din anul 2009, 90 CP , susţine că după resoftare s-a trezit că motorul trepidează numai la relanti la exact 900 de rotaţii pe minut. În fine, un alt posesor susţine că „maşina nu mai trage”. „Am impresia ca e subturată mereu, zgomotul este de asemenea celui al unui motor subturat, schimbă mai jos treptele decât înainte, răspunde întârziat la pedală. Într-un cuvânt merge prost rău”, scrie acesta.





Gaură de 25 de miliarde





Volkswagen a recunoscut că, în perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vândute la nivel mondial cu un soft care falsifică rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, declanşând cel mai mare scandal din istoria companiei.

Scandalul Dieselgate a costat până acum grupul Volkswagen peste 25 de miliarde euro în răscumpărări, amenzi şi compensaţii iar compania este implicată în continuare în dispute juridice atât în Germania cât şi peste hotare.