Dana Gîrbovan, refuzată de Iohannis pentru postul de ministru al Justiţiei, îşi retrage demisia din magistratură

„Mi-am inaintat demisia catre sectia de judecatori a CSM, pentru a permite demararea procedurilor de numire. In noul context, aceasta nu mai este necesara, motiv pentru imi voi retrage demisia depusa si voi cere Sectiei pentru judecatori a CSM sa ia act de acest fapt”, a scris aceasta miercuri seară pe Facebook.

Decizia acesteia vine în contextul în care luni judecătoarea şi-a înaintat demisia din magistratură. „Odată ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata”, anunţa Gîrbovan luni. Membrii CSM aprobaseră cererea iar aceasta urma să fie trimisă preşedintelui Klaus Iohannis pentru emiterea decretului în acest sens.

„Resping propunerea pentru ministrul justiţiei. Nu voi tolera să fie ignorat votul dat în 26 mai, când s-a blocat prin votul românilor programul PSD şi ALDE de a destructura justiţia, de a opri lupta anticorupţie şi de a baroniza total România. PSD şi ALDE sunt vinovate pentru dezastrul actual, pentru politizarea instituţiilor şi nu voi tolera propuneri care sunt total împotriva valorilor democratice în care cred majoritatea românilor şi în care cred şi eu”, a declarat miercuri preşedintele Klaus Iohannis.

Ulterior, Gîrbovan anunţa că a luat act de decizia preşedintelui şi sublinia că „jocurile şi calculele politice se dovedesc mai importante decât soluţiile reale pentru justiţie”.

„Am luat act de decizia Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, de a respinge propunerea privind numirea mea in functia de ministru al justitiei. Voi raspunde public, punctual, motivelor presedintelui, inclusiv aceluia ca propunerea ce ma vizeaza este «total impotriva valorilor democratice», dupa ce acesta isi va motiva in scris si publica hotararea.Am acceptat aceasta propunerea de nominalizare pentru functia de ministru tehnocrat al justitiei urmarind implementarea unor obiective absolut necesare pentru readucerea justitiei la normalitate: conditii optime de munca pentru judecatori si procurori, respect pentru drepturile omului, garantii de independenta. Am prezentat transparent aceste obiective, ca punct de plecare pentru un proiect ce urmarea exclusiv imbunatatirea actului de justitiei si consolidarea independentei acesteia, avand mereu in minte dreptul fiecarui cetatean la un proces echitabil, ca si conditie indispendabila a prezervarii tuturor drepturilor si libertatilor sale fundamentale.Jocurile si calculele politice se dovedesc, insa, mai importante decat solutiile reale pentru justitie, de care sa beneficieze cetatenii”, mai precizează Gîrbovan.