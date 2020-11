Dan Tudorache, după ce a fost pus sub control judiciar: „Oare ce reclamă atâta urgenţă?”

„Dragi prieteni, indiferent cât de neplăcut este acest subiect, am promis că vă voi ţine la curent cu mersul anchetei. Aseară am fost convocat la DNA, unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicaţii pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, aşa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am încredere în Justiţie şi voi contribui activ la aflarea adevărului”, a scris Dan Tudorache, pe pagina de Facebook.

Fostul primar spune că se întreabă „oare ce reclamă atâta urgenţă, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz să intru pe tărâmul speculaţiilor, deşi tentaţia este foarte mare.”