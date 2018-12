UPDATE Curtea Supremă a decis suspendarea condamnării Elenei Udrea

Instanţa supremă a decis, joi, suspendarea executării pedepsei în cazul fostului ministru Elena Udrea în dosarul "Gala Bute" şi eliberarea acesteia până la soluţionarea efectivă a contestaţiei, anunţă avocatul Veronel Rădulescu. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Tudor Breazu.



"In urma deciziei Curtii Constitutionale, instanta de judecata din dosarul Elenei, a dispus astazi eliberarea ei. Mos Craciun pentru noi a venit mai devreme, iar Elena poate in sfarsit sa isi petreaca sarbatorile in libertate, alaturi de fetita ei. Sarbatori Fericite tuturor", a scris, joi, Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, pe Facebook

Decizia trebuie comunicată şi autorităţilor din Costa Rica, acolo unde este arestată Elena Udrea, iar autorităţile trebuie să precizeze şi dacă menţin cererea de extrădare în cazul ei. Judecătorii din Costa Rica au decis să prelungească arestul preventiv atât Elena Udrea, cât şi pentru Alina Bica până când vor decide dacă le extrădează în România sau nu.



Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în timp ce Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, ambii în dosarul "Gala Bute".



***

Magistraţii de la Curtea Supremă au preschimbat termenul la care se va judeca contestaţia în anulare formulată de Elena Udrea, urmând ca şedinţa de judecată să aibă loc astăzi, la ora 15.00, după ce iniţial amânaseră pentru 28 ianuarie. Astfel, există posibilitatea ca judecătorii să dispună, la fel ca în cazul Alinei Bica, suspendarea executării pedepsei şi eliberarea Elenei Udrea până la soluţionarea efectivă a contestaţiei.



"Facem o mişcare normala. Am facut o cerere de preschimbare de termen in dosarul Elenei Udrea si am justificat o pe urgenţă privind solutionarea cauzei avand in vedere inechitatea creata ca urmare a pronuntarii in alte cauze. Tocmai ICCJ, care e chemată de lege să asigure aplicarea unei practici unitare, în cele trei complete a pronunţat soluţii diferite, în două dintre ele a fost amânată, dosarul nostru şi cel al lui Breazu, iar la Completul 2, instanţa a dat o solutie de admitere în principiu de suspendare şi punere in libertate", a declarat avocatul Veronel Rădulescu.





Acesta a precizat că fostul ministru al Dezvoltării a fost „şocată” de decizia de amânare şi a cerut depunerea unei plângeri la CSM.





”A fost şocată de soluţia data de instanta si mi-a solicitat in functie si de modul cum va fi solutionata cererea noastra de preschimbarea termenului sa formulez o sesizare catre CSM pentru a sesiza aceasta inechitate care conduce practic la incalcarea unui drept fundamental, dreptul la libertate”, a adăugat avocatul Veronel Rădulescu.



Tot astăzi se va judeca şi contestaţia unui alt inculpat din dosarul Gala Bute, Tudor Breazu, în prezent incarcerat.







Pe de altă parte, contestatia Alinei Bica a fost admisa in principiu, pedeapsa ei fiind suspendata pana la o decizie pe fond. Fosta sefa a DIICOT urmeaza sa fie eliberata din detentie in Costa Rica. Decizii similare au fost luate si in cazul altor condamnati celebri, precum: Rudel Obreja, Constantin Nita, Serban Pop.