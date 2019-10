Cum afli dacă vei putea circula în centrul Capitalei şi cât ai de plătit

În plus, alte peste 650.000 de autovehicule vor trebui să plătească vinietă pentru a circula prin oraş. Asta pentru că potrivit proiectului, maşinile sub Euro 5, indiferent de oraşul unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească vinieta Oxigen pentru a putea circula în Bucureşti, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul oraşului (Zona ZACA).





Conform datelor oficiale, în Bucureşti şi Ilfov sunt înmatriculate 1.618.000 de maşini. 261.000 autoturisme sunt Non Euro, 7.000 figurează ca Euro 1, iar 113.000 au norma Euro 2. În plus, 213.000 de maşini au norma Euro 3, iar 440.000 sunt Euro 4. La capitolul slab poluante figurează 253.000 de maşini Euro 5 şi 331.000 - Euro 6.





În acest context trebuie spus că norma de poluare în care se încadrează o maşină nu este trecută în certificatul de înmatriculare, dar poate fi identificată în cartea de identitate a vehiculului (CIV). Concret, pe cartea de tip nou, norma de poluare poate fi gasită în două locuri. În primul rând, acest parametru se găseşte la punctul 6 – Număr national de registru. La această rubrică, în şirul de caractere, ultimele două reprezintă norma Euro. În plus, norma se mai găseşte înscripţionată foarte clar şi la punctul 17 – Cod naţional de emisii. Pe CIV de tip vechi, norma de poluare poate fi identificată la punctul 5 ( Numărul de omologare), iar ultimele două caractere din şir reprezintă norma Euro.





Interpretarea caracterelor consemnate în CIV







Euro 6 – E6, R6, T6;

Euro 5 – E5, R5, RE, T5, H5;

Euro 4 – E4, R4, K4, T4, H4;

Euro 3 – E3, R3, T3, H3;

Euro 2 – E2, R2, K2, T2, H2;

Euro 1 – E1, R1, K1, T1, H1;

Non-euro – orice alte combinaţii de două caractere alfanumerice reprezintă norma non euro.