CTP, despre Diana Şoşoacă (AUR): O caricatură a unei caricaturi a lui Corneliu Vadim Tudor

„Doamna asta mă şoşochează, mă lasă fără replică, asemenea combinaţie de vulgaritate, agresivitate şi prostie rar am văzut, poate niciodată. Este campioană din acest punct de vedere, este o demnă caricatură a lui Corneliu Vadim Tudor. Am făcut un experiment, am postat pe Facebook două video-uri: unul cu Vadim urlând escroaca-şomâldoaca-curva dracului, pitică nenorocită şi am pus alături acestei doamne despre bestiile dracului, nenoriciţilor şi aşa mai departe. Doamna apare exact o caricatură a unei caricaturi a lui Vadim.

Am afirmat în noaptea alegerilor spuneam că sunt dincolo de Dragnea, Ponta, să nu-l uităm pe Ponta care a spus “mândru că sunt român”, atunci a început naţionalismul acesta de grotă, nu cu Dragnea.

Înainte de Vadim era ceauşismul, de aici s-a tras concluzia în presă că as fi zis despre ăştia din AUR ar fi de sorginte comunistă. Nu este adevărat, în anii ’70-’80 în România să constituit partidul ceauşist, nu avea nicio legătură cu Partidul Comunist. Caracteristicia principală? Naţionalism la extrem.

Asta era o caracteristică a comunismului? Deloc, era vorba de internaţionalism, era chiar o insultă înainte de Ceauşescu să fii naţionalist”, a declarat CTP, vineri seară, la Digi24.