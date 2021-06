Cozi la frontiera bulgară cu Grecia. Turişti români aşteaptă de ore bune să treacă de vama Kulata - Promachonas. De ce se întârzie accesul şi care este soluţia

„Ceea ce se întâmplă acum in vama Promachonas este o dovadă de lipsă de respect pentru turişti. Am ajuns in vama la 8.00 şi sunt sute de maşini în faţă. Nu se testează nimic în acest moment dar fiecare maşină petrece minute bune la ghişeu ... mă simt ca la ANAF, mai am de aşteptat cel puţin 4 ore. Cred că pentru îmbunătăţirea relaţiilor turistice între Grecia şi România mai este puţin mai mult de lucrat. Zic şi eu ... acum îi înţeleg pe cei care aleg alte destinaţii. Din dragoste pentru Grecia nu cred că voi reveni curând daca nu se schimbă modul de abordare al situaţiei prezente“, a scris o turistă pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Dan Adrian Drăgan, reprezentant al Forum Grecia, a explicat, într- o intervenţie la Digi24, ca principala cauză a întârzierilor din punctele de trecere a forntierei o reprezintă lipsa unor documente pe care turiştii ar trebui să le prezinte. Este vorba de formularul PLF (Passenger Locator Form) pe care fiecare persaonă care intră în Grecia trebuie să îl prezinte la vamă.

„Am încercat şi noi să vedem care e problema, am luat legatura cu reprezentanţii turismului elen, ne-au spus că ştiu care e situaţia şi încearcă să fluidizeze traficul. Ambasada României la Atena, chiar dacă nu răspunde tuturor cetăţenilor, ştiu despre situaţie şi încearcă să găsească o soluţie astfel încât să se poată trece mai repede. Până la soluţie, care ar fi să anuleze verificat PLF-urilor (formularele electronice), vă spun care cred eu că sunt soluţiile: observăm de ceva timp că turiştii îşi încep concediile sâmbătă dimineaţa, poarte ar fi bine să se reorienteze, să plece de vineri sau luni, aceasta este prima cauză a aglomerării. A doua este că Grecia încearcă să păstreze o rată a infectărilor cât mai scăzută şi ţara ca o destinaţie sigură. Din acest motiv, la frontieră trebuie să prezentăm pe lângă documente şi adeverinţa de vaccinare, dar şi LPF-ul (Passanger Location Form), care se poate completa cu 24 de ore înainte de călătorie, online pe travel.gov.gr şi poate fi arătat direct de pe telefonul mobil. Românii trebuie să se informeze înainte de a pleca la drum pentru a evita acest timp de neplăceri. Cei mai în vârstă pot solicita ajutorul celor mai tineri, dacă întâmpină probleme", a spus reprezentantul Forum Grecia, la Digi24.

Formularul PLF trebuie completat cu 24 de ore înainte, online, pe site-ul travel.gov.gr, iar codul QR generat de sistem poate fi prezentat la vamă fie pe ecranul unui telefon, fie tipărit.

De asemenea, Drăgan a mai explicat ca sunt chiar şi cazuri de autocare cu turişti, în excursii organizate de agenţii, care ajung în vamă fără a avea formularele PLF completate în prealabil. Completarea se poate face şi în vamă, dar acest lucru ia timp şi duce la formarea de cozi uriaşe.

În Grecia se poate intră acum cu certificat de vaccinare, test negativ sau dovada recerii prin boală, dar autorităţile elene solicită şi completarea online a formularului PLF.