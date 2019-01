Copacii rupţi în Capitală au pus pe butuci serviciul 112. STS: „A funcţionat în parametrii tehnici normali“. ISU: „Au fost de 7 ori mai multe apeluri“

„Astăzi (sâmbătă - n.r.) am sunat la 112 pe la ora 11:00, să anunţ că o creangă a rupt un cablu care atârna deasupra unei străzi, gândindu-mă că ar putea fi electric, deci periculos. Nu a răspuns nimeni. Pentru prima oară în viaţa mea nu a răspuns nimeni la 112. Deşi eu eram în siguranţă, am trăit un sentiment de panică, frică, singurătate. 112, numărul de urgenţă, UNICUL număr de urgenţă, nu mergea. (…) eu nu mai am nici cea mai mică siguranţă ca aceste instituţii ne vor putea proteja dacă ceva rău, grav, de amploare, se întâmplă. Sunt mereu luaţi prin surprindere. Sunt mereu nepregătiţi.”. Acesta este doar unul dintre bucureştenii care se plânge că sâmbătă nu a putut lua legătura cu un operator 112.





Autorităţile s-au confruntat cu o situaţie fără precedent care a dus la blocarea sistemului 112, se scuză oficialii de la Interne. Mai exact, în câteva zeci de minute, la numărul unic de urgenţă s-au înregistrat 3.000 de apeluri pe oră faţă de media zilnică de 200 – 300 de apeluri. Cele mai multe anunţau probleme cauzate de polei şi ploaia îngheţată.





În disperare de cauză oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au decis să facă apel la bucureşteni prin sistemul RO-ALERT să nu mai apeleze insistent la 112 pentru cazuri care nu reprezintă urgenţe reale. Asta deşi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cel care operează Serviciul 112– spune că la numărul unic de urgenţă trebuie sunat „dacă vă aflaţi într-o situaţie de urgenţă sau dacă aveţi motive să credeţi că cineva se află într-o situaţie de urgenţă. O situaţie de urgenţă reprezintă orice situaţie în care este ameninţată viaţa, proprietatea şi/sau mediul, fiind necesară asistenţa imediată a poliţiei, pompierilor, ambulanţei şi/sau jandarmilor”, arată STS pe site-ul instituţiei.





Mai mult, reprezentanţii STS dau şi exemple când trebuie apelat serviciul 112, iar printre acestea se numără „Prăbuşiri utilaje - construcţii – arbori/ Fenomene hidrologice/meteo periculoase”.





Raed Arafat: „Nu suntem prima ţară în care se întâmplă aşa”





„Nu suntem prima ţară în care se întâmplă aşa. În mod normal, într-o oră, numărul apelurilor la 112 variază între 200 şi 400. Sistemul suportă triplarea numărului de apeluri, dar sâmbătă, în numai o oră – cam pe la unu sau două după-amaiza - acesta a ajuns la 3.100“, a explicat Raed Arafat.





Acesta spune că oamenii sunau ca să anunţe acelaşi lucru: copaci căzuţi sau crengi rupte. „Nimeni nu-i critică pe oameni că au sunat. Problema este pentru ce se apelează. La un moment dat, sunau zece persoane ca să anunţe aceeaşi situaţie. Atunci când se înregisterază un apel, situaţia se notează şi se intervine pentru rezolvarea ei“, detaliază secretarul de stat felul în care funcţionează sistemul.





Potrivit lui Raed Arafat, pentru a face faţă suprasolicitării, au fost aduşi de acasă dispeceri care să preia apelurile. „Personalul s-a dublat pe parcursul unei ture. În mod normal, într-o tură, lucrează între 20 şi 30 de persoane pe toate cele trei servicii – ISU, Ambulanţă, Pompieri. Problema a fost la ISU. Ei se ocupă de copaci, crengi, căi de acces. A fost creat un flux separat pentru apelurile care anunţau căderi de copaci“, a mai spus Arafat.





Cu privire la apelul prin Ro-Alert prin care oamenii erau rugaţi să nu mai sune la numărul 112 pentru a anunţa copaci căzuţi, secretarul de stat spune că a fost cea mai bună soluţie de a-i opri pe bucureşteni să mai sune la 112. „Un singur mesaj s-a dat pentru ca să se evite apelurile repetate pentru situaţii neurgente, adică acelea în care nu există răniţi. Sigur că dacă un copac cade pe o maşină şi în ea sunt oameni, este altceva“, a mai spus Arafat. În urma acestui demers, numărul apelurilor a scăzut considerabil, arată Arafat.





Reacţia ISU





Şi reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a subliniat că situaţia de sâmbătă „a fost una fără precedent“ în Capitală, cel puţin pentru acest tip de fenomen meteo. „De vineri până sâmbătă dimineaţă au fost doar 115 solicitări şi apoi, în decurs de doar câteva ore, numărul lor a fost de şapte ori mai mare iar statistica pe 24 de ore ne arată că au fost 1.800 de cazuri”, a explicat Daniel Vasile ieri.





De asemenea, reprezentantul ISU a ţinut să clarifice că alerta transmisă, sâmbătă, pentru serviciul 112 s-a înţeles greşit de o parte din cetăţeni.





„Au existat anumite reacţii negative pe pagina noastră de Facebook după ce a fost transmis acest mesaj. Unii dintre internauţi ne-au spus că nu este oportun un astfel de mesaj, alţii chiar că s-au speriat. Or, nu asta a fost atenţia noastră. Noi doar am vrut să clarificăm faptul că nu are rost ca zeci de cetăţeni să sune la 112 pentru acelaşi copac căzut, în condiţiile în care nu este niciun rănit sau traficul nu este blocat. Asta, în timp ce alte persoane sunau pentru că ei sau alte persoane sunt rănite“, a conchis Daniel Vasile.





STS: Serviciul 112 a funcţionat în parametrii tehnici normali





Reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale spun că „Serviciul 112 a funcţionat în parametrii tehnici normali, conform procedurilor de operare”.





Aceştia îl contrazic însă pe secretarul de stat Raed Arafat cu privire la numărul de angajaţi aflaţi la birou sâmbătă susţinând că în perioada respectivă au lucrat doar 22 de operatori (după ce numărul acestora a fost suplimentat-n.r.) care au avut de gestionat 17.786 de apeluri recepţionate şi procesate, iar un simplu calcul ne arată că fiecare operator a avut de rezolvat 33 de apeluri pe oră, câte unul la nici două minute. Fără să facă nici o pauză în timpul programului de lucru.





Însă, procedura spune că dacă cel care apelează 112 nu are informaţii suplimentare faţă de cele deja cunoscute de serviciile specializate de intervenţie, operatorul nu va mai transfera apelul acestuia.





„Acesta este procedura de lucru în cazul apelurilor similare pentru a evita încărcarea liniei de urgenţă şi a asigura un răspuns prompt pentru următoarele apeluri de urgenţă”, se arată pe site-ul oficial al STS.

Pompierii din Bucureşti şi Ilfov au intervenit până duminică la prânz în mai bine de 2.000 cazuri provocate de ploaia îngheţată. Peste 200 de autoturisme au fost avariate în urma căderii copacilor plini de gheaţă. Două persoane au fost rănite şi transportate la spitale.





Când sunaţi la 112





„Cel mai important lucru într-o situaţie de urgenţă este să apelaţi 112 cât de repede posibil, astfel încât persoanele implicate să primească ajutor fără întârziere. Fiecare secundă contează!”, se arată pe site-ul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care administerază Serviciul 112.





Mai departe, STS spune care sunt situaţiile în care trebuie apelat 112:





Accidente rutiere, la metrou, feroviare, de aviaţie, navale

Accidente montane, în peşteri, canioane Accidente determinate de factori de mediu Alunecări de teren Avarii sau accidente industriale Explozii Incendii Arsuri termice - electrice - chimice Cutremure Fenomene hidrologice/meteo periculoase Fulgeraţi/trăsniţi Prăbuşiri utilaje - constructii – arbori Agresiuni animale cu victime, pericol de agresiune insecte, animale Persoană inconştientă Persoane conştiente căzute în locuri publice Intoxicaţii Probleme respiratorii severe Hemoragie gravă Febră Leşin Conflicte şi agresiuni fizice Lovire sau alte violenţe Omor/pruncucidere Rele tratamente aplicate minorilor Tâlhărie Furturi Înşelăciune Folosire armament, găsire muniţie/elemente de armament Distrugeri de bunuri Droguri consum/trafic Evadare Tentativă suicid Tulburarea liniştii şi ordinii publice Persoane dispărute/găsite, persoane rătăcite Transport ilegal masă lemnoasă Pichet/miting de protest





