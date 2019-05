Continuă vânătoarea şoferilor Uber: 14 şoferi amendaţi şi lăsaţi fără plăcuţele de înmatriculare în doar câteva ore. Mesajul lui Cuc: „Să se ducă să conteste”

„14 conducători auto au fost sancţionati pentru efectuarea transportului public de persoane în regim de închiriere cu conducator auto, fără a deţine copie conformă valabilă, sancţiune prevazută de art. 7 alin (2) şi sancţionată de art. 55 pct. 3), lit. h din Legea 38/2003 privind transportul în regim taxi sau de închiriere, cu modificările ulterioare. În cazul ultimelor 14 sancţiuni, ca şi măsura complementară s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni, prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare”, anunţă Brigada Rutieră.

Mesajul lui Cuc pentru şoferii UBER amendaţi: „Să se ducă să conteste în instanţă”



Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a sfătuit pe şoferii UBER amendaţi de Poliţia Rutieră să conteste sancţiunile în instanţă.





„Eu îi sfătuiesc pe şoferii care au luat amenzi astăzi (joi, n.r.) să se ducă să conteste în instanţă. Şi eu am fost amendat de Poliţie şi m-am dus şi am contestat când am considerat că mi s-a făcut o nedreptate”, a declarat Cuc la Palatul Victoria, răspunzând unei întrebări referitoare la amenzile aplicate în cursul zilei de joi şoferilor unor companii care efectuau transport public de persoane contra cost în regim de închiriere, potrivit Agerpres.





Ministrul Transporturilor a subliniat, în context, că Ordonanţa care modifică Legea taximetriei, şi care a intrat în vigoare joi, nu interzice companiile de ridesharing ci îşi propune să combată pirateria. El a arătat, în context, că declaraţiile din spaţiul public privind interzicerea UBER nu reprezintă decât un subiect de campanie electorală.





„Ce am reglementat noi până în acest moment nu interzice UBER să funcţioneze pe piaţă. Acesta este un subiect folosit de anumiţi oameni în campania electorală doar pentru a veni şi ei cu un subiect în presă. Pentru că alte lucruri nu au făcut. Acum i-a apucat pe toţi grija de legislaţie, în condiţiile în care ei nu au fost în stare să reglementeze, pentru că problema acestor platforme trenează cam de 5 ani. Spre deosebire de alţii care nu au făcut nimic noi lucrăm de o lună la proiectul de ordonanţă (privind reglementarea ridesharing, n.r.)”, a afirmat Răzvan Cuc.





El a precizat, totodată, că în cursul zilei de miercuri a avut o nouă întâlnire, la sediul ministerului, cu reprezentanţii UBER, Clever şi Bolt, care au prezentat anumite sugestii la proiectul de act normativ.