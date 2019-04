Continuă scandalul în CSM cu privire la numirea şefului Inspecţiei Judiciare

„Remarc caracterul neobisnuit al acestor clarificari publice emise de o comisie de concurs din magistratura, nu stiu daca in integralitate sau nu. Nu stiu daca au mai existat astfel de pozitii publice din partea unei entitati de acest tip, asumate pe pagina Consiliului. Subliniez ca situatiile expuse sunt de competenta Plenului. Plenul CSM le verifica in procedura validarii/invalidarii concursului pentru numirea Inspectorului sef al Inspectiei Judiciare, cu documentele pe masa. In acea procedura se va analiza respectarea de catre toate persoanele implicate a legii, a regulamentului ori existenta/inexistenta vreunei fraude. Desigur, impotriva hotararii Plenului, se poate formula actiune de catre cei interesati”, a scris judecătorul Bogdan Mateescu pe pagina lui de Facebook.