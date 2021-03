Coincidenţe improbabile: misterul din jurul morţii victimelor poliţiştilor-torţionari de la Secţia 16

Procurorii nu au stabilit încă o cauzalitate directă între decesele celor doi şi faptele poliţiştilor, însă ultimele date mai degrabă complică investigaţia în loc să aducă lămuriri asupra situaţiei.











Reamintim că în noaptea de 1 spre 2 septembrie 2020, cei doi au fost săltaţi de pe stradă şi torturaţi de 8 poliţişti de la Secţia 16 pentru că le-au atras atenţia oamenilor legii că nu poartă măşti de protecţie. Pe de-o parte, perioada relativ lungă de timp care a trecut de la comiterea faptelor de către poliţiştii de la Secţia 16 şi decesele celor doi nu pare a indica o legătură directă, iar aici ultimul cuvânt îl vor avea medicii legişti.





Pe de altă parte, cei doi au murit la scurt timp de la reţinerea şi plasarea poliţiştilor sub măsuri preventive, în luna martie a acestui an: trei dintre ei sunt în arest la domiciliu, iar restul sub control judiciar. Procurorii vor stabili exact unde se aflau fiecare dintre cei vizaţi de anchetă în momentul în perioadele în care victimele au decedat.





Avocat: „Cauza morţii – neprecizată. Analizele vor dura 6 luni”





Un prim pas a fost făcut, duminică, imediat după ce decesul celei de-a doua victime. Anchetatorii de la Parchetul Tribunalului Bucureşti au deschis un dosar de moarte suspectă după descoperirea cadavrului lui Mihai Ghiorghe în apartamentul unei cunoştinţe dim cartierul Rahova. Legiştii au efectuat, ieri, autopsia, dar rezultatul examenului toxicologic realizat la autopsie se lasă aşteptat.





Avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru „Adevărul” că medicii legişti nu au reuşit să determine cauza decesului celei de-a doua victime. „Autopsia nu a relevat cauza morţii lui Mihai. Cauza decesului este neprecizată, iar analizele toxicologice vin în 6 luni”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.





Potrivit avocatului, există indicii care sunt de natură a ridica semne de întrebare în împrejurările în care a fost descoperit trupul lui Mihai Ghiorghe. Acesta ar fi plecat de acasă lăsând uşa descuiată şi fără să ia cu el bunurile personale pe care în mod obişnuit le lua de fiecare dată.





Avocatul a anunţat că familia lui Mihai Ghiorghe va continua demersurile în justiţie şi va cere despăgubiri de 500.000 de euro de la Poliţia Română pentru suferinţele pe care poliţiştii-torţionari i le-au provocat acestuia.





Şeful MAI respinge ideea „lichidării” celor doi





Misterul a fost adâncit, ieri, chiar de către ministrul de Interne, Lucian Bode, care a anunţat că ultima victimă ar fi suferit de „o boală incurabilă”. „Nu vreau să intru în detalii, dar spre exemplu ultimul, din păcate, cel de-al doilea cetăţean, suferea de o boală incurabilă. Şi nu vreau să intru în alte detalii, familia a comunicat aceste lucruri şi nu doreşte să facă alte comentarii, ceea ce cred că şi pe noi trebuie să ne determine să le respectăm această dorinţă. Până la urmă, se poate prezenta public cauza decesului, evident, pentru a nu exista astfel de suspiciuni, dar vă asigur că la Secţia 16 voi face ordine”, a arătat şeful MAI.





Este foarte probabil ca ministrul să fi făcut o confuzie între cei doi, deoarece familia lui Mihai Ghieorghe îl contrazice pe Bode şi spune că acesta nu suferea de alte afecţiuni în afară de traumele provocate de poliţişti, pentru care avea certificat medico-legal. „Nu avea nicio boală incurabilă! Am fi ştiut noi. Mihai comunica cu noi în momentul în care era bolnav. Mai mult, nu se ducea decât cu mama lui doctor, era şi cu analizele la zi. După ce a luat bătaie, funcţiile lui motrice nu mai erau în regulă. Îi tremurau mâinile, îi tremurau picioarele”, a declarat tatăl lui Mihai.





Jurnaliştii l-au întrebat pe Lucian Bode cu privire la o cauzalitate între decesele celor doi şi ancheta declanşată ca urmare a plângerilor penale depuse de cei doi împotriva poliţiştilor. „Corpul de Control al ministrului realizează o acţiune de control la Secţia 16, imediat ce va fi finalizată această acţiune concluziile le voi prezenta public. Pe de altă parte, am văzut şi eu aceste informaţii. Nici nu poate fi vorba, nici prin gând să nu ne treacă să facem astfel de comparaţii cu oameni care depun la un moment dat o plângere şi ulterior dispar”, a ţinut să sublinieze Lucian Bode.





Ultimele relatări ale victimelor





Mihai Ionuţ Ghiorghe (39 de ani) a povestit jurnaliştilor de la TVR că în noaptea de 1 septembrie 2020 el se întorcea acasă împreună cu prietenul lui, Teodor Nicolae Gheorghe, moment în care au intervenit într-o dispută dintre poliţişti şi alte două persoane. „Le-am zis: «şi ce au cu ei», le-am atras atenţia de mască, unul dintre ei, cel în vârstă, mi-a adresat injurii, i-am adresat injurii, am fost pus la pământ de cinci poliţişti, mi-au pus cătuşele, mi-au dat doi pumni în coaste, un poliţist mai înalt, blond, mi-au aplicat nişte corecţii cu bastoanele, peste zona superioară a picioarelor, într-un final n-am mai putut, n-am mai rezistat durerilor, mi-am cerut iertare. N-au încetat. Iar cel în vârstă a făcut necesităţile fiziologice pe mâna stângă, pe tricou”, declara Mihai Ionuţ Ghiorghe pe data de 4 martie, în ultimul lui interviu acordat presei. El spunea că opt poliţişti erau de faţă în momentul agresiunii, dintre cinci sau şase au participat efectiv.





Teodor Nicolae Gheorghe (51 de ani) a relatat şi el presei prin ce a trecut: „Mi s-au pus mâinile la spate, am fost încătuşat, pus cu burta pe o maşină şi pur şi simplu aruncat peste nişte cauciucuri. Nu ştiu unde m-au dus, am avut noroc că mi-a rămas telefonul şi am văzut că sunt undeva în Ferentari”.





Trei poliţişti plasaţi în arest la domiciliu





Pe data de 19 martie, trei din cei opt poliţişti de la Secţia 16 din Capitală cercetaţi pentru tortură au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel Bucureşti, după ce magistraţii le-au admis contestaţiile împotriva deciziei de arestare preventive instituită de instanţa ierarhic inferioară.





Astfel, Viorel Constantin Şeicaru (vicepreşedintele unei alte organizaţii sindicale), Viorel Răzvan Lupu şi Dorin Nine nu vor avea voie să părăsească imobilele de la adresele indicate de ei în faţa instanţei. Ei au scăpat definitiv de măsura arestului preventiv dispusă de Tribunalul Bucureşti. Alţi cinci poliţişti de la Secţia 16 sunt cercetaţi în libertate, cu măsura controlului judiciar.





Procurorii au stabilit că poliţiştii făceau parte dintr-un filtru organizat în zona străzii Calea Şerban Vodă din Bucureşti.





„Şapte dintre poliţişti, folosindu-se de armamentul din dotare, au încătuşat una dintre persoane şi au transportat-o, împotriva voinţei sale, pe un teren viran situat la periferia Capitalei, în sectorul 4, unde 5 dintre aceştia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violenţe fizice asupra victimei, aplicându-i lovituri repetate cu corpuri contondente în zona superioară a corpului, a capului, a membrelor superioare şi inferioare, dar şi în zona degetelor mâinilor şi a tălpilor”, potrivit comunicatului de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.





