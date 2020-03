Cine este SPP-istul pasionat de filosofie care se ocupa de sejururile lui Dragnea pe Dunăre. Audieri de martori în Dosarul Belina

Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul „Belina”, fiind acuzată de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Părţi din insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, iar, după doar câteva zile, au fost închiriate tot ilegal, firmei Tel Drum.

Instanţa audiază martori, pe parcursul mai multor termene de judecată, între care se numără paznici, administratori de domenii, precum şi piloţii de elicopter care l-au adus pe Insula Belina pe Liviu Dragnea.

Audiat la termenul de marţi, unul dintre aceşti piloţi a relatat nu numai frecvenţa vizitelor lui Dragnea pe Insula Belina, ci şi numele celui care se ocupa de organizarea sejururilor. Martorul a folosit doar prenumele acestuia în sala de judecată, însă a spus că este fost ofiţer SPP şi că, la un moment dat, acesta a ajuns consilier. Singura persoană căreia i se potriveşte descrierea este Adrian Mlădinoiu.

Iată ce a spus martorul în faţa judecăttorului: „Am efectuat zboruri cu elicopterul pe Insula Belina, eu nu ştiam atunci că este o insulă, mai degrabă era un teren neamenajat. Am fost de cinci-şase ori. Singura schimbare pe care am observat o a fost în zona de aterizare, de la o zonă sălbatică într-o platformă de beton. La primul zbor era vegetaţie. La primul zbor am mers cu proprietarul elicopterului, iar el a făcut demersuri pentru o platformă de aterizare. L-am transportat pe insulă pe domnul Dragnea , dar şi pe alte persoane, între care pot menţiona pe domnul Adrian (n.r. - Adrian Mlădinoiu) care lucra la SPP, apoi era consilier (n.r. - Mlădinoiu era aghiotantul lui Dragnea şi a ajuns secretar de stat în guvernul PSD). Ţineam legătură cu Adrian. Nu ştiam motivul pentru care se deplasa în acesta zonă, cei de la SPP aveau o organizare foarte bună. Au fost momente în care îl aduceam pe insulă sau îl luam de acolo, de obicei era singur. Aceste zboruri au avut loc în 2016 - 2017 în campania electorală. Îl lăsăm pe domnul Dragnea pe insulă şi dura o perioadă până când îl luam. Platformă respectivă a fost construită special pentru a ateriza cu elicopterul. Discuţia a fost să se cureţe locul şi a fost construită acea platformă. Prima dată am văzut că vegetaţia era foarte înaltă şi apoi ni s-a spus să aterizam pe acea platformă. Putea fi construită de oricine, nu avea semnale luminoase. Pe teren erau nişte construcţii joase, un garaj, nu era o locaţie să iasă în evidenţă. Acea platformă nu poate fi numită heliport”, a declarant marorul.

Adrian Mlădinoiu, SPP-istul filosof

Despre Adrian Mlădinoiu, jurnaliştii de la Europa Liberă au scris că acesta a ajuns din şofer al lui Liviu Dragnea, doctorand la Filosofie. Adrian Mlădinoiu, pe acea vreme secretar de stat la SGG, a fost admis ca doctorand la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Mlădinoiu este omul de încredere al lui Liviu Dragnea, a cărui biografie nu indică nicio legătură cu filosofia.

La termenul trecut, din data de 25 februarie, un alt pilot audiat ca martor în Dosarul Belina a relatat în faţa instanţei cum îl plimba pe Liviu Dragnea cu elicopterul pe insulă şi pe braţul Pavel. Deoarece prima oară a aterizat în bălării, pilotul i-a spus fostului şef al PSD să degajeze terenul până la următoarea excursie.

Dragnea a aterizat prima oară în bălării

Constantin Apăvăloaie a fost întrebat unde anume ateriza cu elicopterul pe Insula Belina.

„Prima oară când am aterizat era un câmp. Cred ca e vorba de 2014-2015. Prima oara am fost cu nişte clienţi. Am aterizat acolo singur fără a transporta pe cineva. Erau bălării la acea vreme şi am spus cuiva de acolo că nu mai aterizez. În urma unui alt transport al domnului Dragnea când am aterizat pe insulă i-am spus sa fie degajat terenul altfel nu mai aterizez în zona aia. După această cerere am fost pe insulă tot cu domnul Dragnea. Atunci am găsit o platformă în construcţie. Era beton pe cativa metri pătraţi. Pe aia am aterizat în siguranţă”, a relatat martorul.