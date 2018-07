Ajuns la periferia vieţii politice de la Chişinău în momentul când PSRM i-a luat din electoratul care are încă simpatii pentru măreţia epocii sovietice, Voronin se vrea un mediator „al gâlcevei politice de la Chişinău”.

„Noi am analizat din start că aceasta este un joc care se va termina cu nimic pentru toţi cetăţenii din Bălţi şi Chişinău. Din aceste considerente, am şi chemat alegătorii să boicoteze aceste alegeri, să nu participe, să le ignore. Noi nu am putut să facem acest pas riscant cu candidatul nostru şi să ne luptăm pentru nimic, pentru că iată acum e zero. Aşa şi s-a întâmplat, fix cum am prognozat”, a declarat Vladimir Voronin, într-un interviu acordat Tribuna.md.

Cu şapte deputaţi rămaşi în plenul de la Chişinău, după 14 au plecat în decembrie 2015 spre Plahotniuc, Vladimir Voronin nu mai are nicio influenţă politică în politica de peste Prut, însă amână momentul retragerii întrucât mai trage speranţe la un scor electoral bun în alegerile din această toamnă. În fond, strategia lui Voronin este simplă şi speră să valorifice nemulţumirile cetăţenilor moldoveni visavis de politică oscilantă între EST şi VEST a binomului PSRM-PDM.

