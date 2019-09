Ce interdicţii pregăteşte CSM pentru magistraţii care postează pe Facebook

Mai mulţi magistraţi atrag atenţia că în acest document apar interdicţii clare, iar mai multe prevederi sunt interpretabile. Din acest motiv, există riscul să fie cercetaţi de Inspecţia Judiciară, conform ziare.com

Judecătorii şi procurorii consultaţi de Ziare.com consideră că acest proiect este o formă prin care se încearcă cenzurarea unor postări ale puţinilor magistrati care iau atitudine publică, în special pe reţeaua Facebook. Asta în contextul în care judecătorii şi procurorii au criticat pe Facebook modificările legislative în cazul Legilor Justiţiei sau Codurilor Penale, unele ordonanţe de urgenţă, decizii CSM, sau au comentat diversele cazuri meditizate care au vizat Justiţia.

Nu în ultimul rand, Inspecţia Judiciară s-a autosesizat împotriva unor magistraţi în baza unor postări ale acestora pe reţelele sociale.

Ce prevede ghidul

Potrivit acestui ghid, magistraţii nu trebuie să posteze fotografii care ar putea crea aparenţa de opulenţă, să facă reclamă mascată la anumite produse sau sa militeze pentru anumite cauze, inclusiv umanitare, într-un mod care poate submina prestigiul functiei şi imparţialitatea lor.

O formă incipientă a acestui indrumar, care are 27 de pagini şi 72 de recomandari, privind utilizarea de procurori şi judecatori a retelelor de social-media, a fost trimisă instantelor si parchetelor din Romania, pentru consultarea magistratilor.

Elaborarea acestui ghid este parte a Proiectului "TAEJ - Transparenta, accesibilitate si educatie juridica prin imbunatatirea comunicarii publice la nivelul sistemului judiciar", finantat din fonduri europene.

„Judecatorii si procurorii trebuie să conştientizeze că, deşi social media are marele beneficiu de a conecta oamenii într-un mod fara precedent, aceasta tehnologie prezintă noi modalitati de a vulnerabiliza profesia de magistrat.

Din acest motiv, un indrumar care îşi propune să ghideze comportamentul magistraţilor în spaţiul social-media trebuie actualizat continuu", îşi motiveazî demersul CSM.

Critica, interzisă

Mai mulţi magistraţi critică însă modul de redactare a acestui ghid, conform ziare.com.

„Unele prevederi depăşesc statutul de recomandare, specific unui îndrumar, sunt adevărate măsuri imperative prin care se impun interdictii şi obligatii. Sunt folositi termeni interzice, trebuie, nu pot, sunt interzise", explica un magistrat ce ingrijoreaza la noile masuri ce se intentioneaza a fi impuse.

De exemplu, recomandările 8 şi 9 interzic magistraţilor să comenteze despre dosarele în curs sau să-şi critice colegii sau alte institutii judiciare.

„8. Judecatorii si procurorii nu trebuie, in contextul folosirii retelelor sociale, sa interfereze cu o cauza in curs.

9. Judecatorilor si procurorilor le este interzisa imixtiunea in activitatea altor judecatori sau procurori sau institutii judiciare, precum si exprimarea de opinii pe social-media cu privire la probitatea profesionala si morala a colegilor lor".

Interzis la promovarea unei idei politice

Sunt interzise publicarea şi diseminarea de informatii in sprijinul unui partid politic sau al unui candidat la alegeri sau afisarea de fotografii pe o retea sociala, care ar putea crea o legatura directa si clara a unui judecator sau procuror cu un partid politic.

De asemenea, sunt interzise orice inititiva sau promovare directa sau indirecta a unor strategii, idei, masuri ale unor partide politice", continua recomandarea 10.

Mai mult, „judecătorilor şi procurorilor le este interzis să susţină, promoveze sau să dea like la pagini sau postari ale unor campanii sau grupuri activiste, daca asocierea cu acestea submina prestigiul magistratilor si al sistemului judiciar", este recomandarea numarul 12, din acest asa numit indrumar.

„Fotografiile si inregistrarile video care prezinta nuditate, precum si episoade din viaţa personală cu un grad de intimitate care submineaza demnitatea functiei judiciare sunt interzise", este "recomandarea" nr. 13., o exprimare extrem de interpretabila.

În plus, la punctul 18, se arata că „Judecatorii şi procurorii nu pot utiliza retelele de socializare sau mass-media pentru a oferi consiliere juridică"

Interzis la participarea în cauze umanitare

Îndrumarul interzice magistratilor şi sa militeze pentru diferite cauze, fie ele şi umanitare.

Articolul 33: „Judecatorii si procurorii nu pot milita în spatiul online pentru cauze, fie ele si umanitare, intr-un mod care poate submina prestigiul functiei si impartialitatea lor".

Mai departr, la punctul 46, ”Indrumarul” CSM impune interdictii si in ce priveste "prietenii virtuali": "Judecatorilor si procurorilor le este interzisa acceptarea in lista de prieteni a unor martori, avocati ai partilor sau alte persoane ce sunt parte intr-un dosar. Cazurile in care prietenia din spatiul social-media reflecta o relatie de prietenie in viata reala se rezolva potrivit normelor procedurale privind situatiile de incompatibilitate".

Sarcini suplimentare

O alta interdicţie, la articolul 50, unde se arată că: „Judecătorii şi procurorii trebuie să-şi informeze membrii familiei şi prietenii apropiaţi care au conturi pe social media despre obligaţiile etice şi profesionale ale magistratului".

Practic, prin această prevedere, se impun în sarcina magistraţilor sarcini suplimentare, altele decat cele stabilite de legislatia în vigoare.

Pe de altă parte, sunt recomandări care stârnesc umorul, articolul 15: „Se recomandă ca judecatorii şi procurorii să nu facă publice pe social-media informaţii care să creeze aparenţa că scopul urmarit al postării este acela de a manifesta opulenta”.

Alt articol sitpulează faptul că „Se recomandă ca judecatorii şi procurorii să nu folosească în mod excesiv social-media, cu postări zilnice multiple şi cu o prezenţă online cvasi-permanentă”, se arata în articolul 35.

În plus, îndreptarul stabileşte şi limite în ce priveşte prietenii de pe Facebook: „Se recomandă ca judecatorii şi procurorii să nu se împrietenească pe retelele sociale cu oricine, doar din dorinţa de a avea mai mulţi prieteni”, stabileste articolul 47.

Când poate fi folosită libertatea de exprimare

Îndrumarul CSM stabileşte şi când şi unde să îşi manifeste magistraţii libertatea de exprimare, drept garantat de Constitutie. Aici se arata cum un magistrat poate scrie despre modificarile legislative.

„22. Judecatorii şi procurorii pot folosi libertatea de exprimare cu scopul de a evalua aspecte fundamentale ce ţin de administrarea actului de justitie sau de a promova şi proteja drepturile omului recunoscute universal, libertati fundamentale şi statul de drept.

23. Judecătorii şi procurorii pot folosi libertatea de exprimare cu scopul de a evalua profesional reforme legislative şi constituţionale şi acte normative care vizează sistemul judiciar, folosind limbaj decent, tehnic, ştiinţific si argumentat.

24. În exercitiul libertatii de exprimare, judecatorii si procurorii trebuie sa-si formuleze opiniile intr-o maniera echilibrata care sa nu afecteze nici macar aparenta de impartialitate.

25. În ce priveşte chestiuni de interes general din cadrul sistemului de justiţie, se recomandă ca judecatorii şi procurorii să-şi exercite libertatea de exprimare cu prioritate în dezbateri profesionale, consultări colegiale sau initiative institutionale, facand apel la mecanismele profesionale dezvoltate in acest scop, cum ar fi comisii de examinare a proiectelor de acte normative sau alte asemenea organisme.

26. Se recomandă ca judecătorii sau procurorii să manifeste precauţie şi vigilenţă, atunci când îşi exprimă opiniile pe social-media pentru a nu fi instrumentalizate în mod partizan”.

