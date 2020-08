Câte drone de luptă vrea să-şi cumpere Ministerul Apărării VIDEO

Concret, este vorba de sistemele de avioane fără pilot precum Skylark I-LEX şi Hermes 450, dar şi Hermes 900 în diferite configuraţii. Memorandumul de înţelegere semnat de cele trei companii prevede ca firmele româneşti să fie responsabile de asamblare, integrare, instruire, mentenanţă şi reparaţii, precum şi de managementul de program. Drona de ultimă generaţie Hermes 900, de exemplu, este denumită de israelieni „Kochav” (Stea-n.r.) şi poate fi utilizată pentru misiuni de sprijin aerian, supraveghere, achiziţie ţintă, recunoaştere şi patrulare maritimă.

Pentru misiunile de atac, Hermes 900 utilizează sisteme de rachete inteligente Spike produse de Rafael Advanced Defense, care permit lovituri de mare precizie împotriva blindatelor sau trupelor.

Prima misiune operaţională a lui Hermes 900 a avut loc pe 15 iulie 2014, în operaţiunea „Protective Edge” în Fâşia Gaza. Misiunea respectivă a dus în cele din urmă la un atac aerian care a distrus, conform unor surse, o infrastructură teroristă. Hermes 900 se află în dotarea militarilor israelieni, elveţieni, portughezi, islandezi şi mexicani.

Preţul unui avion fără pilot Hermes 900 nu este comunicat, dar Elveţia a cumpărat în 2015 şase astfel de sisteme (cu centre de comandă, instruire, piese de schimb) la un preţ de peste 250 de milioane de dolari. Performanţele aparatului nu sunt de neglijat. Poate zbura în misiune de maximum 36 de ore, iar plafonul de zbor este la 10.000 de metri.

Pe de altă parte, pe piaţa de profil, oferta pentru astfel de aparate de luptă este destul de largă, iar preţurile nu sunt de neglijat astfel încât achiţionarea de către MApN de avioane de luptă fără pilot este considerată un program major de înarmare.

MQ-9 Reaper

În procedura de achiziţie, militari români ar putea alege celebrele MQ-9 Reaper, care sunt produse de americanii de la General Atomics. Drona este pilotată de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă de aproape 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Are două radare şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. O astfel de dronă are un preţ unitar de 16,9 milioane de dolari.

Predator C

O altă dronă sofisticată din punct de vedere tehnologic este General Atomics Avenger Predator C. Aparatul dispune de motor cu reacţie, are armamentul ascuns în compartimente interne şi este greu detectabil pe aparatele radar. Dispune de echipamente optice de ultimă oră, iar infrastructura de control de la sol este identică cu cea a aparatelor de tip MQ-9 Reaper. Are un motor Pratt & Whitney Canada PW545B turbofan, o autonomie de 18 ore şi o viteză maximă de 740 de kilometri pe oră. Poate căra sute de kilograme de bombe ghidate sau rachete la o altitudine de peste 15.000 de metri. S-a dovedit redutabilă în Afganistan unde este intens folosită de agenţii CIA împotriva talibanilor, care din cauza caracteristicilor ieşite din comun au poreclit-o „moartea tăcută”. Preţul unui astfel de aparat este de cel puţin15 milioane de dolari.





Hermes 900







MQ-9 Reaper