Castanele fierbinţi ale Cabinetului Orban: principalele probleme de rezolvat după ieşirea PSD de la guvernare

La fel ca în multe alte domenii, situaţia din Sănătate e departe de a fi roz, iar dincolo de diferitele probleme punctuale de infrastructură, precum construcţia spitatelor regionale, ministrul Victor Costache se află în faţa unor adânci deficienţe structurale ale sistemului de sănătate din România.

Mult trâmbiţatele spitale regionale promise de guvernarea PSD au fost amânate, recent, pentru 2027, în condiţiile în care stadiul lucrărilor este blocat la faza de studii de fezabilitate, iar misiunea guvernului PNL este cea de demarare cât mai urgenţă a licitaţiilor publice pentru începerea construcţiei. Dar dincolo de infrastructură, păstrarea resursei umane în ţară, chiar şi după mărirea salariilor, rămâne o provocare crucială. Aici se adaugă, desigur, şi problema lipsei specialiştilor din mediul rural şi în zonele defavorizate, dar şi lipsa medicamentelor.

Efectele legii salarizării reprezintă o adevărată „cutie a Pandorei” atunci când privim asupra inechităţilor create între diferite categorii profesionale din domeniul sănătăţii, programul liberal de guvernare accentuând nevoia de acţiune în această problemă. Cu procente sub media europeană de vaccinare a populaţiei, mai ales în cazul copiilor, şi cu medici care acuză întârzierea dozelor de vaccin achiziţionate de ministerul Sănătăţii, acţiunea în domeniul vaccinări reprezintă o prioritate atât pe termen scurt, cât şi în perspectiva următorilor ani. O altă problemă reală rămâne şi dotarea precară a spitalelor de stat.

DEZGHEŢAREA MARILOR PROGRAME DE ÎNZESTRARE ALE ARMATEI

Poreclit de militari „Generalul deşertului”, unul dintre puţinii generali români care au condus personal o luptă în afara ţării (bătălia pentru podul de peste Eufrat în Irak, în 14-15 mai 2004), noul titular al potofoliului de la Apărare, Nicolae Ciucă va avea dificila misiune de a debloca marile programe de înzestrare ale MApN. Asta pentru că, deşi Armata Română are alocat anual un procent de 2 % din buget, MApN nu reuşeşte să cheltuiască banii dedicaţi programelor de înzestrare. Astfel, numai în prezent, programe care valorează în total în jur de 2,5 miliarde de euro sunt blocate pentru că procedurile de licitaţie au fost contestate. Este vorba de cel de dotare cu corvete multifuncţionale pentru Forţele Navale şi de cel pentru achiziţionarea a peste 3.000 de camioane pentru Armată. Tot „îngheţat” este şi proiectul de modernizare a avioanelor antrenament şi atac la sol IAR 99. MApN are bani şi pentru acest proiect, dar modernizarea efectivă a avioanelor nu a fost demarată cu toate că aceastea sunt foarte importante pentru formarea iniţială a piloţilor de F-16. În plus, ministrul Nicolae Ciucă trebuie să accelereze achiziţionarea a încă 5 avioane de luptă F-16 Fighting Falcon pentru escadrila de la Borcea şi demararea procesului de dotare cu drone moderne de luptă.