UPDATE Carmen Dan, despre intervenţia brutală a Jandarmeriei: Nu am ce să-mi reproşez. Parchetul militar: Niciun magistrat militar nu a fost prezent

UPDATE: Jandarmeria Capitalei contrazice conducerea Parchetului Militar, precizând că la protestul de vineri a fost prezent în Piaţa Victoriei procurorul Bogdan Pîrlog.





„În data de 10 august a.c., în Piaţa Victoriei pe timpul asigurării şi restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piaţa Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat cât şi în zona dispozitivelor alaturi de reprezentanţii Jandarmeriei, Poliţiei şi autorităţilor publice centrale şi locale”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Române.





UPDATE: Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu a declarat marţi că niciun procuror militar nu a fost în Piaţa Victoriei în timpul intervenţiei jandarmilor de vineri seară, când au avut loc violenţe, contrazicând-o astfel pe ministrul de Interne Carmen Dan, care afirmase că intervenţia s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar, care s-a aflat în Piaţă.





„Nu am cunoştiinţă de acest lucru. Niciun coleg de-al meu nu a fost mandatat să participe alături de jandarmi la acţiunea din data de 10 august.

Abia pe data de 11, în jurul orei 17.00 am primit o solicitare pentru a trimite un procuror militar care să participe la aceste acţiuni”, a declarat Ionel Corbu.



Întrebat dacă din punct de vedere legal la intervenţie ar fi trebuit să fie prezent un procuror militar, Corbu a răspuns: „Sub nicio formă”.





Carmen Dan a respins anterior informaţiile potrivit cărora chiar ea ar fi fost implicată în coordonarea acţiunilor Jandarmeriei Române. În opinia sa, nu există motive să-şi reproşeze ceva în legătură cu modul în care şi-a exercitat competenţele de ministru, iar dacă se va dovedi că au fost comise abuzuri, cei vinovaţi vor răspunde personal.







"Sunt şefii misiunilor operative care au fost acolo în piaţă, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenţiei şi, repet, totul sub supravegherea unui procuror militar. (...) Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil. (...) Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi astfel de aspecte, mai ales că sunt nişte verificări în curs, bineînţeles că se vor lua măsurile legale. Eu nu am încurajat niciodată niciun fel de abuz", a precizat Carmen Dan.







Şeful Parchetului Militar, procurorul Ionel Corbu, a afirmat marţi că jandarmii care au participat la intervenţia de vineri din Piaţa Victoriei pot fi identificaţi după numărul de pe cască. Referindu-se la acei jandarmi „timoraţi” de ancheta penală, şeful Parchetului Militar le transmite cetăţenilor de bună credinţă că "acei jandarmi care au acţionat conform prevederilor legale nu se vor afla sub incidenţă acuzaţională”, ci doar cei care au încălcat ghidul Jandarmeriei.







Ştirea Iniţială: Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susţine că nu are ce să îşi reproşeze privind activitatea sa de ministru, în contextul violenţelor de la protestul din 10 august, menţionând că sunt persoane care vor să scape de Guvern.





„În ultima vreme am auzit mult inventii care nu pot fi numite stiri, ca as fi constituit diverse celule, comitete. Cred ca sunt unii care isi doresc cu orice chip sa scape de ministrul de interne şi de Guvern. Să rămânem într-o stare de normalitate. Sunt acele verificari care se vor face, sunt la dispoziţia organelor de ancheta, chiar imi doresc sa stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele, pornind de la ce am spus şi sâmbătă , că nu mi-am depăşit competenţele în niciun fel, iar Jandarmeria şi-a desfăşurat toată intervenţia sub supravegherea unui procuror militar. Sunt şefii misiunilor operative care au fost în piaţă. Nu am ce să-mi reproşez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil", a declarat Carmen Dan.





Referitor la sesizările privind agresarea unor persoane paşnice, ministrul a spus: „Dacă în urma sesizărilor, verificărilor vor reieşi astfel de aspecte bineîntele că se vor lua măsurile legale. Nu am încurajat niciodată niciun fel de abuzuri".