Bogdan Aurescu l-a primit pe noul ambasador al SUA la Bucureşti. Ce a remarcat Adrian Zuckerman despre România

"Bogdan Aurescu a evocat soliditatea Parteneriatului Strategic bilateral, în plină dezvoltare şi aprofundare, în special după întrevederea foarte substanţială şi de succes, din luna august a acestui an, dintre Preşedintele Klaus Iohannis şi Preşedintele Donald Trump. Cu prilejul întâlnirii la cel mai înalt nivel, domeniile Parteneriatului Strategic, de interes prioritar comun, au fost extinse, iar ministrul Bogdan Aurescu a arătat că este necesar un proces continuu de follow-up, care să permită implementarea deplină a deciziilor strategice adoptate, inclusiv în domeniul securităţii energetice şi în domeniul 5G", se arată într-un comunicat transmis de MAE.





Ministrul Bogdan Aurescu şi ambasadorul agreat al SUA au făcut o trecere în revistă a priorităţilor din relaţia bilaterală, în pregătirea dialogului politico-diplomatic din 2020, când se vor împlini 140 de ani de la stabilirea relaţiilor bilaterale. În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a reamintit aspectele abordate în discuţia recentă foarte bună cu secretarul de stat al SUA.





Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a exprimat convingerea că, prin implicarea activă a celor două părţi, va putea fi organizată în viitorul apropiat o nouă sesiune a Dialogului Strategic dintre România şi SUA, punctând interesul părţii române pentru aprofundarea cooperării şi coordonării pe toate aspectele tematice gestionate de grupurile de lucru bilaterale din cadrul acestuia.





"A existat, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la contextul regional de securitate, ministrul Bogdan Aurescu subliniind că România este un aliat de încredere al SUA, deosebit de implicat şi pro-activ în regiunea Mării Negre şi a evidenţiat necesitatea creşterii prezenţei militare americane pe teritoriul României", mai scrie în comunicatul MAE.





Ministrul Bogdan Aurescu a reamintit obiectivul, de mare importanţă pentru cetăţenii români, al accederii ţării noastre în Programul Visa Waiver.





În acelaşi timp, a menţionat faptul că societatea românească este una dintre cele mai pro-transatlantice şi pro-americane din Europa, iar ţara noastră acţionează în mod constant, în interiorul UE şi al NATO, pentru întărirea legăturii transatlantice.





Ambasadorul agreat Adrian Zuckerman a exprimat angajamentul său ferm de a contribui la dezvoltarea puternică a Parteneriatului Strategic, subliniind aprecierea de care România se bucură din partea Preşedintelui Donald Trump şi la nivelul întregii Administraţii a SUA şi menţionând că "România nu poate avea un prieten mai bun decât SUA”.





Totodată, diplomatul american a remarcat transformarea remarcabilă a României în cei 30 de ani de la Revoluţia din 1989, ţara noastră devenind unul dintre cei mai fermi aliaţi ai SUA, membru al NATO şi UE, cu o democraţie robustă, cu respect pentru principiile statului de drept şi ale economiei de piaţă.





În 21 noiembrie, avocatul Adrian Zuckerman a primit votul Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucureşti.





Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.





Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.





De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board - New York.





Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.





Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.





El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983).





Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit, în 29 noiembrie, în vizită de rămas bun, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Hans Klemm.