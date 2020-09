Bilanţul Avocatului Poporului după 7 luni de pandemie. Renate Weber: „Unii ne critică deoarece am făcut prea puţin, alţii pentru că am făcut prea mult”

„O să mă refer la câteva dintre acţiunile făcute în legătură cu diferitele categorii de ministere. Cele mai multe au fost şi continuă să fie la noi în instituţie ca petiţii, ca sesizări din oficiu legate de Sănătate. În această perioadă, trebuie să recunosc că volumul de activitate al colegilor de la acest domeniu s-a dublat, dacă nu cumva chiar s-a triplat", a spus Renate Weber, într-o conferinţă de presă.

Ea a amintit că Avocatul Poporului a suspendat audienţele din momentul în care a fost instalată starea de urgenţă.

„Numărul petiţiilor, solicitând noi să fie trimise prin email şi eventual prin poştă, într-o primă fază s-a triplat, însă cred că am revenit la ceva asemănător cu anii anteriori, dar la început s-a triplat. Au fost foarte multe sesizări din oficiu, mai multe decât anul trecut pe vremea aceasta, cele mai multe dintre ele venind de la colegii noştri de la birourile teritoriale. (...) Am reuşit să asigurăm un dispecerat telefonic şi în felul acesta am reuşit să răspundem în perioada asta la 4.455 de apeluri şi la nivel central şi local şi am avut foarte multe solicitări (...) de a sesiza Curtea Constituţională pe aspecte dintre cele mai diverse, la unele dintre ele recunosc că eu însămi nu m-aş fi aşteptat. Ele au fost şi continuă să vină, unele sunt petiţii individuale, altele sunt petiţii care în realitate sunt colective.

Avocatul Poporului a făcut ce a considerat că e firesc să facă o instituţie ce a fost gândită prin Constituţie ca un garant al drepturilor şi libertăţilor, spune şefa AVP Renate Weber.

„Asta a însemnat în acelaşi timp că unii ne-au criticat şi ne critică că am făcut prea multe. În egală măsură, sunt unii care ne critică pentru că nu am fi făcut destule sau le-am făcut prea târziu. (...) Mandatul Avocatului Poporului nu vine decât de la Constituţie", a arătat Renate Weber.

AVP susţine plafonarea preţurilor la alimentele de bază

De exemplu, şefa AVP a spus că a trimis încă de la începutul pandemiei către Guvern recomandări privind plafonarea preţurilor la unele alimente de bază şi pentru unele medicamente, primind răspuns de la Secretariatul General al Guvernului conform căruia ideea este luată în calcul.

„Azi, după şase luni, eu văd că preţurile alimentelor, inclusiv de bază, au cam crescut, nici pomeneală să fie plafonate”, afirmă Renate Weber.

„Ne-a interesat, pentru că ne imaginam că o să urmeze o perioadă economică dificilă, şi am făcut recomandări în sensul plafonării preţului la unele alimente de bază şi la medicamente. Am primit un răspuns de la Secretariatul General al Guvernului, ne-au spus că vor lua în considerare. Azi, după şase luni, eu văd că preţurile alimentelor, inclusiv de bază, au cam crescut, nici pomeneală să fie plafonate, deci le-au luat în calcul, dar au decis să nu”, a declarat Renate Weber.