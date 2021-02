Bilanţ DNA. Prejudicii prezumate de sute de mii de euro în cele 76 de dosare care mai sunt în lucru

Bologa: „În 2020 am avut 6.180 de cauze”

Direcţia Naţională Anticorupţie a avut, în 2020, 6.180 de cauze, sensibil mai puţine decât în 2019, trendul descendent fiind cauzat de pierderea de competenţe, a declarat Bologa.

El a declarat că anul 2020 a fost pentru DNA un an de încercări, de verificări ale posibilităţilor de a forma o echipă eficientă în combaterea corupţiei. ”Am dorit să aducem echilibru în activitatea noastră şi să dăm încredere procurorilor în propria activitate şi cetăţenilor în DNA. Cred că am reuşit şi pentru asta le mulţumesc tututor colegilor. În anul 2002 DNA a desfăşurat activitate intensă de anchetă penală şi susţinerea cauzelor în faţa instanţelor în cauzele de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie, cu toate că poate din punct de vedere mediatic nu am fost permanent prezenţi în spaţiul public”, a continuat el, adăugând că rezultatele au fost remarcabile, cu creşteri la majoritatea indicatorilor.

”Au fost finalizate anchete în cauze importante, în sectorul educaţiei, sănătate, dar şi fapte săvârşite în legătură cu pandemia”, a explicat Crin Bologa

În opinia sa, procurorii au reuşit să depăşească limitele impuse de pandemie.

Cele mai multe sesizări de la cetăţeni şi din oficiu

Conform lui Bologa, în 2020, DNA a înregistrat 306 cauze trimise în judecată, acesta fiind cel mai bun procent de trimitere în judecată. „”Am avut 105 dosare în anchetă cu privire la infracţiuni legate de pandemia de coronavirus, cinci dosare, cu 6 inculpaţi, fiind trimise în judecată”, a afirmat şeful DNA. ”Din 2015 până anul trecut am înregistrat în fiecare an pierderi şi am încercat să explicăm de ce cetăţenii au sesizat din ce în ce mai puţin DNA şi de ce procurorii noştri s-au sesizat din oficiu în cauze mult mai puţine. Este primul an din 2015 încoace, anul 2020, când am înregistrat mai multe sesizări de lacetăţeni şi mai multe sesizări din oficiu. Am avut 1988 de sesizări în 2020 faţă 1722 în 2019”, a precizat Bologa.

Procurorii DNA s-au sesizat în 906 cauze faţă de 549 în 2019.

Soluţionate pe fond dosare mai puţine, că am fost două luni în situaţie de urgenţă, dar procurorii s-au concentrat pe eficienţă.