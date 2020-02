Baronaşi PSD din Caraş-Severin se foloseau de presă pentru a mazili şefi de instituţii. Codrin Ştefănescu: „Sunt convins de nevinovăţia colegilor mei“

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, a fost audiat vineri la sediul DIICOT Caraş-Severin. Acesta a confirmat că are calitatea de suspect în acest dosar, mai mult, că ancheta vizează persoane din PSD Caraş-Severin.

„Sunt convins de nevinovăţia colegilor mei, este o organizaţie puternică, care a obţinut foarte multe voturi, şi la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale (...) şi am încredere că vor fi uniţi şi această anchetă va scoate la iveală adevărul şi că delaţiunile şi plângerile care s-au făcut nu au un temei rezonabil real. (…) Eu sunt suspectul care am venit în judeţ de două ori, o dată în ianuarie anul trecut, odată cu constituirea unei echipe interimare de conducere a PSD, şi a doua oară când am venit în martie, împreună cu mai mulţi colegi din conducerea centrală a partidului şi mai mulţi miniştri, am stat şase ore şi am asistat la alegerile judeţene de partid”, a declarat Codrin Ştefănescu, citat de News.ro