Avocatul Poporului: După decizia CCR privind amenzile din timpul stării de urgenţă, soluţia ar fi o amnistie

Weber consideră că o modalitate de a nu aglomera instanţele de judecată în urma contestării acestor sancţiuni ar putea fi o amnistie. Avocatul Poporului afirmă de asemenea că în legea care reglementează starea de alertă contravenţiile sunt bine definite, dar că nu poate preciza dacă alte aspecte ale legii vor fi contestate la CCR.

„Contestaţia nu a vizat atât amenzile cât faptul că nu exista descrierea faptelor numite contravenţii. Neexistând temeiul juridic pentru ca acele amenzi să fie date da, cu siguranţă, cele care vor fi contestate în instanţă sau au fost contestate în instanţă, probabil că vor fi anulate”, a afirmat Avocatul Poporului sâmbătă, la Digi 24.

Renate Weber respinge acuzaţiile conform cărora ar fi făcut „jocul PSD” prin contestarea actului normativ care prevedea posibilitatea aplicări acelor sancţiuni.

„Nu înţeleg care ar fi jocul PSD-ului aici. Eu nu mai am niciun interes politic sub nicio formă. Eu am ieşit din politică, dar ştiu un lucru: că dacă vrem să trecem cu bine de orice situaţie excepţională (...) trebuie să o trecem aşa cum statul de drept o cere”, a adăugat Avocatul Poporului.

Renate Weber a spus că atunci când a decis să facă sesizarea la CCR a făcut acest lucru în condiţiile în care primea foarte multe sesizări care nu erau doar la limita legii, ci erau abuzuri. Aceasta a precizat că multe dintre situaţiile de acest gen s-au produs „din neştiinţă”

Avocatul Poporului a arătat că i-a cerut ministrului de Interne Marcel Vela să facă „un minim instructaj” cu agenţii constatatori care aplicau ordonanţele militare, fără a primi vreun răspuns în această privinţă.

„Am făcut mai mult decât să ne ducem doar la Curtea Constituţională, am purtat această corespondenţă, l-am rugat inclusiv pe şeful IGPR să facă astfel de instruire” a susţinut Weber.

Ea a precizat că legislaţia contravenţională din România „nu e o legislaţie rea”, ea prevăzând principiul proporţionalităţii şi gradualităţii, însă în perioada stării de urgenţă au fost situaţii în care agenţii constatatori au interpretat.

„Cred că până la urmă soluţia, ştiu că poate pentru unii este nedreaptă, dar dacă vrem să nu aglomerăm instanţele, că înţelesesem că erau mult peste suta de mii de plângeri depuse, soluţia până la urmă ar fi numai o amnistie, dar o amnistie înseamnă ca absolut toată lumea trebuie iertată şi sunt convinsă că foarte mulţi chiar au făcut lucruri care nu trebuiau făcut şi trebuiau sancţionate. (...) Eu, personal, nu văd alta, dar poate că Guvernul identifică o alta” a afirmat Avocatul Poporului.

Întrebată dacă va contesta la CCR şi amenzile prevăzute în starea de alertă, Renate Weber sa răspuns că de această dat legea adoptată de Parlament prevede clar care sunt contravenţiile.

„Categoric răspunsul e că mi se par clare (amenzile prevăzute în starea de alertă – n.r.). De data acesta contravenţiile sunt descrise aşa cum trebuie. În plus, asta este lege. Se restrâng nişte drepturi şi libertăţi dar aşa cum prevede Constituţia, prin lege. Noi nu de cuantum ne-am legat, ne-am legat de claritatea, de precizia, de predictibilitatea legii, iar aici lucrurile acestea au fost respectate. (...) Contravenţiile mi se par bine precizate”, a afirmat Renate Weber.

Aceasta a adăugat că, dincolo de faptul că în legea adoptată de Parlament sunt precizate contravenţiile, nu poate spune dacă va exista o sesizare la CCR pe alte aspecte ale actului normativ.

„Dacă va fi sau nu o acţiune la Curtea Constituţională, o sesizare, vom vedea mai încolo. Nu acum, categoric” a spus Avocatul Poporului.

ALDE, Pro România şi UDMR au depus proiectul de lege care prevede anularea amenzilor aplicate în baza ordonanţelor militare, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmând că ”este o lege care va permite justiţiei să funcţioneze şi să nu fie îngropată în peste 300.000 de dosare”.

Curtea Constituţională a admis sesizarea Avocatului Poporului şi a decis că OUG 34/2020, prin care a fost majorat cuantumul sancţiunilor aplicate în timpul stării de urgenţă, e neconstituţională.