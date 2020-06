Arafat: Dacă oamenii nu vor respecta regulile de distanţare mai departe, este posibil că avem o creştere semnificativă de cazuri

„Din punct de vedere nu numai medical, ci şi operaţional, pe linia situaţiilor de urgenţă, (...) situaţia încă nu a trecut la normalitate, virusul este, focare există, apar, număr de cazuri noi există. Deci există în continuare situaţia care necesită anumite măsuri să rămână", a declarat Raed Arafat, marţi seară, la Antena 3.

El a precizat că, dacă starea de alertă va dispărea, populaţia ar putea avea senzaţia că se poate întoarce „la normal”.

„Ar fi un mesaj fals şi un mesaj care să creeze probleme mai degrabă din punctul de vedere al comportamentului şi al măsurilor care se pot impune”, a afirmat secretarul de stat din MAI.

El a precizat că, dacă se ridică starea de alertă, măsuri precum obligativitatea de purtare a măştii de protecţie nu mai pot fi impuse. În plus, Arafat a susţinut că autorităţile pot lua anumite măsuri şi reacţiona „mult mai greu" în cazul în care starea de alertă s-ar ridica, el dând ca exemplu detaşările de personal din sistemul medical, care ar fi imposibile.

„Absenţa stării de alertă şi a unui mecanism de coordonare poate să ducă la îngreunarea modului de acţiune şi la o înţelegere greşită a populaţiei asupra situaţiei actuale”, a spus el.

Arafat a mai precizat că dacă nu ar mai fi stare de alertă ar putea fi organizate evenimente cu public numeros, ceea ce ar putea duce la creşterea numărului de îmbolnăviri.

„Din acest punct de vedere cred că o stare, că e stare de alertă, că e o modalitate (...) o stare de alertă mai soft, dar care să permită anumite măsuri să continue să existe. Probabil măsura de achiziţii directe nu se mai justifică, această măsură poate să dispară pentru că deranjează, dar anumite măsuri cred că sunt necesare. Şi aici am vorbit pur medical. (...) Ruperea situaţiei când lucrurile nu sunt încă sub control este periculoasă, indiferent ce vor zice unii şi alţii. (...) Deci la acest moment populaţia trebuie să înţeleagă: dacă vom avea un număr mai mare de cazuri toţi ăştia care comentează se vor ascunde cum s-au ascuns acum trei luni şi or să aştepte din nou să ajungem la o situaţie de linişte şi după or să iasă să ne spună «nu aţi luat măsurile din timp»”, a afirmat Raed Arafat.

El a vorbit despre un studiu al Imperial College of London, care a analizat măsurile din 11 state şi a ajuns la concluzia că dacă nu s-ar fi luat măsuri stricte numărul morţilor ar fi ajuns la 3.100.000 în cele 11 state.

„Este foarte uşor să vii, după ce ai stat două luni acasă sau undeva liniştit, să ieşi şi să critici. Dacă aveam cazurile sub 5 la un milion în ultimele 14 zile, poate aş sta liniştit. (...) România nu e acolo. Noi am avut zile în care am avut peste 10 la milion, dacă venim acuma şi dăm senzaţia că totul e perfect (...) adevărul este că oamenii dacă nu vor respecta regulile de distanţare mai departe, este posibil că avem o creştere semnificativă de cazuri”, a mai afirmat Arafat.

Medicul a arătat că autorităţile nu sunt în situaţia de a închide centrele care coordonează această situaţie nici la nivel central, nici în judeţe şi că nici pe plan mondial nu a fost oprită starea de urgenţă ori starea de alertă declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.