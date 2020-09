Andrei Caramitru a fost amendat cu 5.000 de lei de CNCD pentru mesajele în care numea BOR şi religia ortodoxă „o sectă demonică"

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a stabilit, în şedinţa de miercuri, că mesajul publicat, în 14 aprilie, pe Facebook, de către Andrei Caramitru, în care acesta numea BOR şi religia ortodoxă "o sectă demonică" reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicat.

"Eu de azi mă dezic oficial de Organizaţia BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, suntun om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizaţie criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Şi ortodoxia ca rit creştin a devenit un coşmar rusofon criminal. Care ne ţine în afara civilizaţiei. Şi nu are NICI o legătură cu Biblia şi cu credinţa. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Aşa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine îşi face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Şi nu voi mai interacţiona vreodată cu vreun angajat al acestei organzaţii. Punct", este mesajul luat în discuţie de CNCD.

Ca urmare, Andrei Caramitru a fost sancţionat cu amendă contravenţionată de 5.000 de lei.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi, respectiv 8 voturi pentru amendă şi 1 vot împotrivă)

Preşedintele CNCD declarase că în acest caz s-a autosesizat şi s-a primit şi o plângere.