Anchetă internă la DNA Oradea după înregistrările apărute în presă

Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis joi că procurorul-şef adjunct, care exercită atribuţiile procurorului şef al DNA, Călin Nistor a dispus efectuarea unui control la biroul teritorial din Oradea. Ar fi cel de-al treilea control efectuat la acest birou, după ce DNA a transmis sâmbătă că în cursul anului trecut au fost efectuate două astfel de controale la această unitate teritorială.

„Precizăm că, după finalizarea acestei activităţi, se vor dispune măsuri în funcţie rezultatele cuprinse în raportul de control ce se va întocmi cu această ocazie.



Totodată, a fost sesizată şi Inspecţia Judiciară din cadrul CSM pentru a verifica posibile abateri disciplinare săvârşite de procurorii din cadrul Serviciul teritorial Oradea'', transmite DNA.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis şi un dosar penal având ca obiect conţinutul înregistrării din interiorul DNA Oradea, în urma denunţului unui ONG, procurorii dispunând începerea urmăririi penale in rem în această cauză.

Asociaţiile procurorilor acuză SIIJ de scurgere de informaţii





Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) arata ca reprezentantii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar trebui sa dea explicatii in cazul citarii procurorilor DNA Oradea, care sunt protagonistii unor discutii inregistrate in timpul unei sedinte de lucru.





Cinci procurori din cadrul DNA Oradea sunt audiati in acest moment de procurorii SIIJ.





Procurorul-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Adina Florea, a declarat, pentru Mediafax, ca mai multi procurori din DNA Oradea au fost chemati la audieri, miercuri, in urma inregistrarii aparute in care se vorbeste de "linistirea" judecatorilor.





In acest context, AMASP cere ca reprezentantii SIIJ sa explice cum citarea telefonica, in vederea audierii a colegilor, a "fost adusa la cunostinta publicului, in emisiuni TV si pe paginile de Facebook ale unor persoane cu vadite si notorii interese judiciare".





"Cum astfel de aspecte au fost verificate anterior de Inspectia Judiciara in ceea ce priveste activitatea DNA, s-ar impune, pentru a arata echidistanta si profesionalism, ca verificari identice sa se intreprinda si la nivelul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", explica magistratii.





AMASP ridica si problema celor care au făcut înregistrările din sediul DNA. „Tinand cont ca interceptarea neautorizata a comunicarilor constituie infractiune, dincolo de continutul si potentialul mediatic al acestor "dezvaluiri", AMASP considera necesara declansarea unei investigatii privind modalitatea si autorii efectuarii inregistrarii", se arata in comunciatul de presa.





Potrivit sursei citate, procurorii considera necesar ca toti judecatorii oradeni care apreciaza ca au fost intimidati sau santajati de procurorii amintiti sa iasa public si sa indice cine i-a intimidat sau santajat, cand, in ce mod si in ce scop