Acuzaţii de malpraxis la o clinică privată: Bebeluş lăsat în uterul mamei până în pragul morţii

Luaţi prin surprindere, deoarece niciun medic nu le spusese că micuţa s-ar putea naşte cu probleme, părinţii au decis să-şi răspundă la mai multe întrebări, iar în urma anchetei care a urmat s-a stabilit că fetiţa lor se află în această stare din cauza proastei monitorizări a sarcinii şi, ulterior, a unei naşteri cel puţin neglijent asistate, susţin aceştia. În acest moment, soţii Palmeş acuză şase medici de la două clinici Med Life de malpraxis şi au depus o plângere penală în acest sens. De partea lor au şi un document emis de Direcţia de Sănătate a Municipiului Bucureşti care certifică faptul că medicii respectivi nu şi-au făcut datoria.





„Sarcina a fost monitorizată de la început şi până la naştere de medicii Med Life. S-au făcut 27 de ecografii, iar dosarul medical a avut 800 de pagini. Totul în urma unui contract încheiat cu respectiva clinică. Am decis să dăm bani pentru a fi siguri că o sa avem un copil sănătos”, povesteşte Ciprian Palmeş.





După mai multe luni de monitorizare, în luna decembrie a anului 2017, părinţii au aflat că fetiţa avea probleme cu cordonul omblical. „În plus, avea restricţii de creştere şi s-a constatat şi pierderea lichidului amiotic. Aceste trei indicaţii arătau suferinţa fătului. Şi, în mod normal, în orice spital din România s-ar fi dispus cezariana de urgenţă mai ales că micuţa avea deja 8 luni. Medicii au spus în schimb că suntem bine. Au mai urmat alte controale pe 20 şi 27 decembrie. S-au făcut ecografii şi am primit din nou garanţii că totul este în regulă. Pe 30 ne-am prezentat la spital cu dureri. Se face din nou un ecograf şi, iarăşi, primim asigurări că suntem bine şi că este numai un fals travaliu. În fine, pe 3 ianuarie ne-am prezentat la un alt control şi atunci ni s-a spus că trebuie să naştem. Ajunşi la spital sarcina este pusă sub observaţie şi, după trei ore, soţia mea a fost dusă de urgenţă în sala de operaţie pentru cezariană după ce s-a constatat că fătul este în suferinţă acută. Era total strangulat. După de a fost scos, copilul a respirat voluntar abia la 25 de minute de la naştere. Această lipsă de oxigen a produs leziuni cerebrale ireversibile”, spune pierdut Ciprian Palmeş.





Refuzat de marile clinici din străinătate





Imediat după naştere medicii clinicii private au realizat gravitatea cazului şi decid transferul bebeluşului la Maternitatea Polizu. „Cei de la această clinică mi-au spus că este cel mai grav caz de acest fel din istoria spitalului. De atunci am tot căutat soluţii medicale, dar nu am avut succes. Am apelat la cele mai cunoscute clinici neurologice din Spania, Israel, Germania sau Austria. După consultarea dosarului medical, răspunsul medicilor din străinătate a fost acelaşi: <<Ne pare rău. Nu vă putem ajuta>>. După ceva timp, Med Life ne-a transmis că este exclusiv vina medicilor şi mi-au promis că ne ajută cu eventualele investigaţii sau tratamente la clinici din străinătate. Numai că nimeni nu ne poate ajuta”, a precizat tatăl bebeluşului.





Decizie în unanimitate





La circa trei săptămâni de la naştere, soţii Palmeş au depus o plângere la Direcţia de Sănătate a Municipiului Bucureşti în care acuzau şase medici de la Med Life de malpraxis. A fost desemnat un expert care a analizat cazul şi, câteva luni mai târziu, în urma concluziilor acestuia, Comisia de Monitorizare şi Competenţă Profesională pentru Cazurile de Malpraxis a decis în unanimitate că respectivii medici nu au respectat procedurile. „În această cauză sunt întrunite condiţiile unui caz de malpraxis, prin managementul inadecvat al statusului obstetrical al parturientei”, se spune negu pe alb în decizia respectivei comisii. Ciprian Palmeş spune că şi Colegiul Medicilor a fost sesizat încă de anul trecut, dar până în prezent de aici nu a primit un răspuns.





Med Life: Oferim suportul nostru necondiţionat





La solicitarea „Adevărul” reprezentanţii companiei Med Life au transmis, printre altele, părerile de rău pentru suferinţa familiei. „În acest sens, încă de la bun început am oferit consultanţă medicală de specialitate şi ne-am exprimat suportul nostru necondiţionat de a susţine în mod integral orice investigaţie şi/sau tratament atât în România, cât şi în străinătate. Din dorinţa de a află adevărul, în tot acest interval, am pus la dispoziţia tuturor autorităţilor abilitate toate informaţiile şi documentele solicitate, documente care se află sau s-au aflat în posesia noastră, în mod transparent şi în termenul precizat. Am colaborat şi continuăm să colaborăm îndeaproape cu acestea. Aşteptăm că autorităţile medicale şi legale competente să se pronunţe final în acest caz, acestea fiind singurele în măsură să emită o opinie avizată în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi deontologia profesională”, au precizat reprezentanţii companiei.





Se mai face o expertiză





Avocatul Adrian Cuculis a explicat în ce stadiu se află acest caz. „Suntem în stadiul de expertize în dosarul penal, iar în cel civil a fost contestat raportul favorabil de malpraxis. După ce se vor definitiva cercetările sperăm ca dosarul să ajungă cât mai urgent în judecată pentru vătămare corporală şi cei vinovaţi să fie traşi la răspundere. Prejudiciile sunt incalculabile moral, însă constituirea de parte civilă se ridică la peste 2 milioane de euro”, a precizat avocatul.





