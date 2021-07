Şeful Poliţiei de Frontieră: 4.600 de tone deşeuri, confiscate de la începutul anului VIDEO

„Remarcăm o creştere semnificativă a mai multor indicatori specifici Poliţiei de Frontieră. În primele şase luni ale acestui an, am avut o creştere de peste 50% a numărului total de infracţiuni constatate în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră faţă de perioada similară a anului trecut. Mă refer la trecerile şi tentativele de trecere ilegală a frontierei, traficul de migranţi, contrabandă. De asemenea, se evidenţiază tendinţa de expansiune a activităţilor din sfera transporturilor ilegale de deşeuri. De la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră au intervenit în 106 cazuri, reuşind confiscarea a peste 4.600 tone de deşeuri, fie în intervenţii punctuale, fie în cadrul unor acţiuni de amploare desfăşurate în colaborare cu Garda Naţională de Mediu şi Direcţia Generală a Vămilor", a declarat Liviu Bute, la o ceremonie organizată cu ocazia Zilei Poliţiei de Frontieră.



De asemenea, a fost anunţată o donaţie ce constă în 250 de camere de supraveghere cu senzor de mişcare, despre care Liviu Bute a spus că vor fi „al treilea ochi al Poliţiei de Frontieră".

VIDEO Ziua Poliţiei de Frontieră