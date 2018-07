Înmatriculările maşinilor second-hand, suspendate de RAR pentru câteva ore. Serverele IGPR nu au mai pot consulta bazele de date ale INTERPOL

UPDATE RAR a anuţat pe Facebook că situaţia s-a remediat

"Va informam ca nefunctionalitatea conexiunilor intre serverele IGPR si cele ale INTERPOL s-a remediat.

Din acest moment RAR a reluat procedurile de lucru in vederea eliberarii cartilor de identitate!

Toti clientii care au fost in imposibilitatea de a primi CIV vor fi contactati personal de operatorii nostri si informati in legatura cu momentul in care pot veni sa ridice Cartile de Identitate", arată RAR.

