Revoluţie în urbanism. Principalii dezvoltatori imobiliari din Capitală îşi adaptează tehnicile de lucru încercând să respecte criteriile de sustenabilitate impuse de UE

Dacă Uniunea Europeană şi-a asumat un rol important în privinţa combaterii schimbărilor climatice, stabilind ca până în anul 2050 să se reducă cu 88%-91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul construcţiilor, la nivelul Municipiului Bucureşti, atât în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030, Strategia Energetică, cât şi în Hotărârea privind aprobarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în 2018-2022, sunt vizate atenuarea poluării şi eficienţa energetică a locuinţelor.

Astfel, principalii dezvoltatori din Capitală şi-au adaptat tehnicile de construcţie în vederea respectării criteriilor de eficientizare energetică şi eliminarea impactului pe care construcţia şi utilizarea locuinţei le au asupra mediului.

„La noi în ţară nu avem încă o tradiţie a sustenabilităţii, dar preocuparea faţă de concept există şi se propagă uşor-uşor şi în rândurile dezvoltatorilor de proiecte imobiliare – până la urmă, aceştia sunt cei care trebuie convinşi să introducă elemente sustenabile în proiectele pe care vor să le realizeze. Există mai multe abordări pentru crearea unei locuinţe sustenabile, dar toate tratează cu atenţie proiectarea, construcţia şi utilizarea locuinţei“, explică arhitectul Denis Osman.

În România, toate clădirile pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizaţii de construire emise începând cu 31 decembrie 2020 trebuie să respecte standardul nZEB („nearly zero energy building”), adică să aibă un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar şi printr-un grad ridicat de eficienţă energetică.

„Politici de sustenabilitate există în România, dar factorul educativ rămâne cheia. Arhitecţii noii generaţii sunt preocupaţi de proiectele verzi şi chiar propun dezvoltatorilor astfel de concepte. Şi asta pentru că populaţia urbană înţelege importanţa de a trăi şi de a munci în clădiri care nu numai că sunt eficiente energetic, ci care ating şi alte puncte esenţiale ale sustenabilităţii: reducerea utilizării de teren, faţada care salvează pierderile de căldură, folosirea de materiale durabile şi care reduc emisiile de carbon, reciclarea, economisirea şi reutilizarea apei, iluminare eficientă energetic, trecerea la sursele alternative de energie precum cea solară, geotermală sau co-generatoare etc.“, completează arhitectul Denis Osman.

Cu o rată a inflaţiei mai mică (de la 3,8% la sfârşitul anului 2019, faţă de 2,1% în decembrie 2020), sectorul rezidenţial a fost unul surprinzător anul trecut. Potrivit unui raport al firmei de consultanţă imobiliară Crosspoint Real Estate, debutul lui 2020 a fost similar cu anii anteriori, dar instaurarea stării de urgenţă din martie a condus la o încetinire a lucrărilor de construcţii, precum şi o stare de incertitudine. Chiar şi aşa, odată ce şantierele au fost redeschise în luna mai, toată activitatea a fost reluată şi niciunul dintre proiectele anunţate nu a fost anulat.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, anul trecut, în România au fost construite 67.816 de noi locuinţe, o uşoară creştere faţă de 2019, în Ilfov fiind finalizate 20.800 de locuinţe noi. Pentru 2021, în Bucureşti şi Ilfov urmează a fi finalizate în jur de 180 noi proiecte rezidenţiale.

Cum îşi ridică principalii dezvoltatori din Capitală standardele de construcţie pentru a corespunde din punct de vedere energetic şi ecologic

Impact Developer & Contractor a introdus în standardul lucrărilor îndeplinirea criteriilor pentru obţinerea certificării BREEAM Excellent

Avand în vedere tendinţa generală, normele în vigoare dar şi directivele UE Green Deal de reducere a amprentei de carbon până în 2050, Impact Developer & Contractor implementează deja în dezvoltările sale elemente performante de eficienţă energetică şi are în evaluare şi cercetare soluţii inovative pentru segmentul rezidenţial. Începând cu ansamblul LUXURIA Residence, cu un total 630 de apartamente construite în perioada 2018 – 2021 în Bucureşti, compania a introdus în standardul lucrărilor îndeplinirea criteriilor pentru obţinerea certificării BREEAM Excellent (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method, nivel Excellent). LUXURIA Residence este primul proiect rezidenţial din Bucureşti proiectat pentru a primi certificarea BREEAM Excellent.

„Anul 2020 a fost despre schimbare, îmbunătăţire şi soluţii pentru o mai bună calitate a vieţii. Preocuparea pentru soluţii ecologice, sustenabile este o necesitate, iar certificările privind durabilitatea şi eficienţa energetică sunt un atu puternic în prezent. Astfel, având experienţa LUXURIA, toate proiectele pe care le avem în prezent în dezvoltare şi în plan sunt proiectate/gândite pentru a îndeplini criteriile de certificare BREEAM Excellent. Ne referim la noile faze de dezvoltare din GREENFIELD Băneasa, proiectul Boreal Plus din Constanţa a cărui construcţie am început-o anul trecut şi proiectul GREENFIELD Copou din Iaşi, lansat în această lună“, ne-a declarat Gabriel Biziniche, Corporate Affairs Director Impact Developer & Contractor SA.

Pentru a obţine această certificare, încă din etapa iniţială de proiectare şi construcţie, dezvoltatorul a adoptat strategii de sustenabilitate şi o proiectare integrată care să aibă un consum redus de energie. Astfel, au fost implementate soluţii precum colectarea, tratarea şi folosirea apelor pluviale pentru irigarea spaţiilor verzi, contorizarea şi monitorizarea în timp real a consumurilor de utilităţii, iluminat stradal fotovoltaic, cu detecţia şi predicţia deplasării pentru optimizarea consumului şi reducerea poluării luminoase, panouri fotovoltaice pentru producţie de energie electrică pentru consumurile spaţiilor interioare şi exterioare comune precum şi alimentarea staţiilor de încărcare , panouri solare pentru sprijinul reţelei termice, staţii de încărcat maşini electrice, inclusiv pentru transportul în comun, dar a încheiat şi parteneriate cu operatorii de ride-sharing electric (trotinete, scutere, auto).

Indiferent însă de puterea financiară şi dorinţa de a construi sustenabil, companiile au nevoie şi de susţinerea autorităţilor. Pe lângă avize şi aprobări, municipalitatea trebuie să eficientizeze transportul în comun în jurul complexelor rezidenţiale, să implementeze noi soluţii pentru reducerea poluării şi pentru creşterea standardului de viaţă a locuitorilor.

„Exemple recente de coordonare între noi si municipalitate, în interesul şi beneficiul locuitorilor, sunt operaţionalizarea terminalului STB din Greenfield şi optimizarea liniilor de transport, precum şi proiectul şcolii şi grădiniţei publice din acelaşi cartier, unde Impact donat Primariei Generale terenul şi proiectul pentru instituţii de învăţământ publice cu o capacitate de 900 de şcolari şi preşcolari, proiect ce este în curs de implementare de către Primaria Sectorului 1. Un alt exemplu de coordonare sunt demersurile gestionate de Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria Sectorului 1 de readucere la statutul de drum public de interes local a străzii Vadul Moldovei, drum ce accesibilizează Gradina Zoo şi zona de agrement a Pădurii Băneasa. În acest sens, Impact a donat un teren dublu faţă de suprafaţa necesară procedurilor de compenasare a fondului forestier pentru amenajarea acestei străzi. (…) O reţea de transport public la nivelul municipalităţii pe liniile CFR este soluţia ideală pentru noile ansambluri rezidenţiale din vecinatatea Inelului de Centură, unde metroul nu reprezintă încă o soluţie. Rezultatele unor astfel de coordonări vor fi, negreşit, reducerea traficului şi a poluării, creşterea standardului de viaţă a locuitorilor şi atragerea investitorilor“, a mai explicat Gabriel Biziniche.

Acvatot încurajează dezvoltarea durabilă şi eficientă, prin implementarea de soluţii de dezvoltare durabilă şi tehnologii cu impact minimal asupra mediului

Cu o vechime de 30 de ani pe piaţa construcţiilor din România, ACVATOT se bazează pe soluţii de dezvoltare durabilă şi mizează pe îmbunătăţirea continuă a produselor şi serviciilor oferite, un atu ce le permite să propună clienţilor soluţii alternative ce nu doar rezolvă o problemă existentă, dar anticipează şi nevoi viitoare. Pentru că dezvoltarea tehologică este parte din strategia de dezvoltare durabilă a organizaţiei, compania dispune atât de utilaje clasice, cât şi de tehnologii speciale cu impact minimal asupra mediului, cum sunt echipamentele care execută lucrări şi servicii fără săpătură deschisă: maşini de foraj orizontal dirijat, pipe-jacking, burst sau inspecţie video. În viitorul apropiat, vor dispune şi de o instalaţie de reciclare a materialului frezat, tehnologie care elimină problema depozitării deşeurilor de asfalt.

„În prezent, avem în derulare câteva proiecte private rezidenţiale, al căror nume nu îl putem divulga din motive de confidenţialitate, proiecte executate în proporţie de 90% prin tehnologii minim invazive. Totodată, este o cerere în creştere pentru aceste tehnologii din partea autorităţilor publice, care au înţeles că săpătura deschisă produce disconfort şi poluare, atât prin praf cât şi prin arderea combustibilului cu care funcţionează utilajele şi, nu în ultimul rând, au o durată de execuţie scăzută, nemaifiind necesară aducerea la starea iniţială a terenului. În prezent folosim aceste tehnologii, printre altele, la Compania de apă Oltenia, în cadrul proiectului de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Breasta şi Bucovăţ, în oraşul Bolintin Deal şi orasul Pantelimon“, ne-a declarat Călin Bichir, administrator şi director general ACVATOT.

Compania încurajează dezvoltarea durabilă şi eficientă, respectul faţă de mediu, faţă de clienţi, furnizorii şi colaborator şi acordă o atenţie deosebită prevenirii riscurilor, sănătăţii şi securităţii în muncă.

„Soluţiile noastre de dezvoltare durabilă implică, pe de o parte, o colaborare strânsă între toate părţile implicate, astfel încât construcţia să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător şi, pe de altă parte, utilizarea expertizei şi know-how-ului campionului transformării ecologice, compania noastră mamă, Veolia“, a mai spus Călin Bichir.

Compania Alesonor a dezvoltat singurul complex rezidenţial din România cu vile care a primit certificarea „Casă Verde” acordată de către Romania Green Building Council (RoGBC)

În cei peste 18 ani de experienţă, compania Alesonor a dezvoltat proiecte rezidenţiale fondate pe angajamentul de a atinge cele mai înalte standarde în dezvoltarea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic şi ecologic. Dezvoltat pe o suprafaţă de 5 hectare, Amber Gardens este singurul complex rezidenţial din România cu vile care a primit certificarea „Casă Verde” acordată de către Romania Green Building Council (RoGBC). Complexul format din 50 de locuinţe este vândut în proporţie de 100% şi este deja locuit de o comunitate de oameni cu valori similare. Prima suburbie verde din România, Amber Forest, cuprinde peste 500 vile verzi şi 200 apartamente verzi, dezvoltate pe 31 de hectare, cu doar 15% din suprafaţă construită, având cel mai mic coeficient de utilizare a terenului.

„O casă verde, o casă eficientă energetic, presupune mai mult decât integrarea unor sisteme precum panourile fotovoltaice sau panourile solare. Pentru a atinge standarde superioare de eficienţă energetică, în cadrul proiectelor noastre de vile am implementat un set de reguli de proiectare şi construcţie, printre care: o cât mai bună izolaţie cu un minim de punţi termince sau deloc, aport de căldură din energia solară şi surse de căldură interne, un nivel excelent de etanşeitate, o bună calitate a aerului interior, furnizat de un sistem de ventilaţie mecanică cu o recuperare optimă de căldură. În plus, am aplicat principii bioclimatice, care iau în considerare variabile precum orientarea, direcţia vântului şi vegetaţia din jurul clădirilor în proiectarea fiecărei case. Investiţia în respectarea tuturor regulilor de eficienţă energetică, precum şi investiţia în materiale de calitate superioară, creşte costuri de construcţie, însă aduce beneficii pe termen lung proprietarilor – costuri reduse cu întreţinerea şi mentenanţa casei. Casele verzi reprezintă noul trend pentru cei care caută calitate, confort şi un stil de viaţă mai echilibrat, cu un consum energetic redus semnificativ şi costuri mai mici de întreţinere. În acest moment extindem filozofia Amber Gardens la nivel de comunitate completă, pe un teren de 31 hectare. Cu Amber Gardens am revoluţionat modul în care este construită o casă, iar acum cu Amber Forest intenţionăm să revoluţionăm modul în care este dezvoltată o comunitate“, ne-a declarat Alex Skouras, Managing Partner Alesonor.

Casele verzi sunt construite cu materiale sustenabile şi, de asemenea, gândite astfel încât să nu existe niciun impact negativ asupra mediului. Acestea oferă economii substanţiale la costurile cu energia şi asigură calitate, sănătate şi confort ca beneficii suplimentare în comparaţie cu locuinţele standard disponibile pe piaţă.





„O locuinţă Amber Gardens utilizează cu 90% mai puţină energie decât clădirile echivalente convenţionale. De asemenea, sunt calificate să primească certificarea „Casă Verde”, acordată de Romania Green Building Council (RoGBC) şi să atingă eonomii similare. Eficiente din punct de vedere energetic şi construite la standarde de înaltă calitate, acestea sunt considerate investiţii sigure de către instituţiile bancare, calificându-se pentru o ipotecă special creată pentru proiecte rezidenţiale verzi – Ipoteca verde“, a completat Alex Skouras.

Întrebat cum s-a asigurat compania că proiectul are un impact redus asupra mediului înconjurător, Skouras a explicat: „Dezvoltat la 14 kilometri de Piaţa Victoriei, pe o suprafaţă de 31 de hectare, Amber Forest va avea o deschidere de aproximativ un kilometru la pădurea Băneasa şi se remarcă printr-un masterplan unic: cu 85% teren liber de construcţii, proiectul are cel mai mic coeficient de utilizare a terenului, fiind dominat de spaţii verzi şi clădiri joase. Mai mult, prelungim pădurea, aducând-o în mijlocul ecosistemului pe care îl dezvoltăm, la doar 14 kilometri de Piaţa Victoriei. Pe lângă facilităţile necesare unei comunităţi complete – şcoală, grădiniţă, policlinică, supermarket, restaurante, co-working hub - avem 5.3 hectare pentru parc şi zone verzi, locuri de joacă, terenuri de sport, piste de biciclete şi alergare. De asemenea, vom planta peste 75.000 de copaci şi arbuşti în interiorul suburbiei Amber Forest.“