Primăria Capitalei vrea bani de la bucureşteni ca să îngrijească statuile

Mai multe statui au fost amplasate în ultimii ani în Bucureşti fără consultarea locuitorilor, iar în viitor, programul pentru adoptarea statuilor se va derula în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Administraţie al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public a Municipiului Bucuresti.

Raportul proiectului spune următoarele: „Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public a Municipiului Bucureşti (fostă Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic) propune autorităţii municipale aprobarea unui demers cultural care presupune implicarea cetăţenilor în procesul de întreţinere şi punere în valoare a monumentelor de for public care se află în administrarea instituţiei. Astfel, cetăţenii interesaţi vor putea susţine financiar, pentru o perioadă determinată de timp, sub formă de sponsorizare, întreţinerea unui monument de for public: restaurare, curăţare, iluminat, amenajare peisagistică, punere în valoare, în funcţie de tipul intervenţiilor rezultate din expertiza pentru stabilirea gradului de degradare a acestuia“.

Scopul acestei acţiuni ar fi să le atragă atenţia cetăţenilor în legătură cu vandalizările şi inscripţionările cu graffiti, dar şi cu alte agresiuni care au un impact negativ asupra monumentelor publice.

„Va fi promovată o broşură de prezentare a monumentelor de for public aflate în administrarea Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public a Municipiului Bucureşti. După parcurgerea unei proceduri legale, aprobată prin Regulamentul de desfăşurare a programului, Direcţia se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor şi autorizărilor necesare intervenţiilor precum şi de coordonarea executării acestora“, se mai specifică în proiect.