Primăria Bucureşti refuză autorizarea mitingului pus la cale de românii din diaspora pe 10 august. Motivul invocat

Reprezentanţii Primăriei Bucureşti au respins în scris cererea trimisă de Federaţia Românilor de Pretutindeni, filiala din România, de a autoriza un miting al diasporei în data de 10 august, în Bucureşti. Aceştia au invocat că organizarea mitingului ar încălca un articol din Legea 60/1991 republicată despre organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Articolul de lege invocat de reprezentanţii administraţiei Bucureştiului, potrivit site-ului Primăriei Cluj-Napoca:

„Art. 2 - Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participantilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultura şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată“.

Răspunsul Primăriei Bucureşti

Contactaţi telefonic de cinci ori, în intervalul orar 15.56 şi 16.05, de jurnaliştii „Adevărul“, pentru o reacţie legat de acest subiect, reprezentanţii Biroului Mass Media al Primăriei Bucureşti nu au răspuns.

Preşedintele filialei din România a Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Florin Ţîra, a declarat, pentru ”Adevărul” că răspunsul Primăriei Capitalei a venit după 33 de zile şi astfel, spune el, s-a încălcat legea privind accesul liber la informaţie, iar acest răspuns – la care mărturiseşte că se aştepta – ar fi venit după 30 de telefoane.

Ţîra susţine că a primit pe mail răspunsul Primăriei Bucureşti şi că a dat, la rândul său, un mail cu următorul conţinut:

”Am luat act de răspunsul dumneavoastră şi, în consecinţă, Federaţia Românilor de Pretutindeni nu va desfăşura niciun fel de manifestare la data menţionată în adresă. Orice altă manifestare la data respectivă este independentă de noi”.

Pe pagina care anunţa eveniementul din 10 august, Ieşiţi În Stradă Dacă Vă Pasă, a fost postat răspunsul Primăriei Bucureşti alături de o menţiune în care administraţia bucureşteană este chestionată legat de autorizarea protestului PSD din 9 iunie:

”După lungi insistenţe, în sfârşit am primit un răspuns referitor la cererea făcută către Primăria Capitalei în vederea aprobării desfăşurării protestului din 10 august din Piaţa Victoriei. Astfel, comisia de avizare a cererilor primite în baza Legii 60/1991, a considerat că prin derularea protestului s-ar încălca prevederile Articolului 2 din această lege, motiv pentru care cererea noastră nu poate fi soluţionată favorabil. Am dori să-i întrebăm pe distinşii conducători de neam şi ţară dacă ne pot prezenta poziţia acestei comisii referitor la protestul organizat de către PSD în data de 9 iunie 2018. Oare dânşii de ce nu intrau sub incidenţa aceluiaşi articol din lege? Oricum, nu ne plângem de milă, ştim clar ce avem de făcut, am învăţat de la nişte oameni faini cum se obţine o autorizaţie pentru o astfel de manifestaţie încă din anul 1989. De ce îţi este frică, nu scapi!”.

Mai puteţi citi:

Cine se ocupă de organizarea protestului programat la Bucureşti pe 10 august. Peste 90.000 de români din Diaspora sunt interesaţi de eveniment