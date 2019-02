Organizatorul mitingului diasporei la Bucureşti: „Domnul Bădulescu m-a informat că protocolul de organizare a protestului a fost furat din primărie“

Tommy Tomescu, stomatologul român din Anglia care organizează „Mitingului Diasporei“ din 10 august 2019, susţine că a trimis luni, 25 februarie, o adresă către procurorul general al României Augustin Lazăr, în care arată că au fost furate toate actele semnate pentru organizarea protestului din 10 august, dar şi că ar fi primit ameninţări, atât el, cât şi familia lui.

Tomescu spune că a rămas şocat de vestea pe care i-a dat-o viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădescu, şi că nu înţelege ce se întâmplă, motiv pentru care a decis să trimită o adresă procurorului general.

În comunicatul postat pe Facebook, Tomescu a mai afirmat că ar fi primit ameninţări la adresa sa şi a familiei, dar şi că i s-ar fi furat laptopul după ce a depus cererea de aprobare a mitingului din 10 august.

Postarea:

„Către Domnul Augustin Lazăr, Procuror General al României,

25 Februarie 2019

Furtul protocolului de aprobare a mitingului diasporei din 10 august 2019 şi premeditarea unor noi acţiuni violente

Stimate Domnule Procuror General Augustin Lazăr, solicit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie deschiderea unui dosar penal şi investigarea următoarelor fapte:

- Prezumtivul furt al protocolului pentru Aprobarea Mitingului Diasporei din 10 August 2019 din incinta Primăriei Municipiului Bucureşti, semnat în data de 11 Februarie 2019 de către reprezentanţii grupului Diaspora Pentru România şi membrii Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;

- Ameninţările trimise la adresa mea şi a familiei mele, după depunerea Cererii de Aprobare a Mitingului Diasporei din 10 Aug 2019.

Având în vedere faptul că există multiple elemente care induc ideea existenţei unor acţiuni concertate şi coordonate, elemente ce au ca scop premeditarea unor acţiuni violente cu privire la mitingurile din 10 august 2018 şi 10 august 2019, vă solicit – de asemenea – conectarea acestor fapte cu:



- Elementele deja existente în Dosarul Deschis de Parchet pentru acţiunile violente din timpul Mitingului Diasporei din 10 August 2018 şi premeditarea lor.

- Furtul laptopului meu după depunerea Cereii mele de Aprobare a Mitingului Diasporei din 10 August 2019, pentru care există o sesizare depusă în Regatul Marii Britanii cu numărul de înregistrare EP-20181229-0354.



ÎN FAPT

Grupul de actiune civică „DIASPORA PENTRU ROMÂNIA” a solicitat Primarului General al Municipiului Bucureşti autorizarea favorabilă a cererii de organizare a unei adunări publice cu titlul „MITINGUL DIASPOREI”, în Piaţa Victoriei, în data de 10 August 2019.

Scopul adunării publice îl constituie manifestarea protestului în legătură cu problemele diasporei şi a politicilor care au dus la crearea şi menţinerea acestor probleme.

Cererea a primit numărul de înregistrare 1679234/12.11.2018 şi a fost depusă cu 9 luni inainte pentru:



- a crea premisele unei organizări timpurii, care să favorizeze o cât mai bună structurare şi prezentare a problemelor diasporei şi a posibilelor soluţii;

- a evita apariţia unor noi violenţe de tipul celor apărute la 10 August 2018, ca urmare a dezorganizării Primăriei Municipiului Bucureşti, care a refuzat cu 2 săptămâni înainte de desfăşurarea acestuia, aprobarea mitingului din 10 August 2018, apoi s-a răzgândit (când a înţeles că manifestaţia se va desfăşura oricum şi există riscul să fie acuzată de dezorganizarea rezultată). Apoi a comunicat că aprobă manifestaţia cu doar 2 zile înainte de desfăşurare, dar nu a găsit organizatorii disponibili să accepte răspunderea (posibilii organizatori anteriori refuzând să mai accepte rolul de organizatori ai unei adunări care nu a putut fi pregătită din timp corespunzător, din cauza refuzului iniţial al Primăriei Capitalei).

Doamna Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, a refuzat să răspundă timp de 48 de zile, încălcând legea ce prevede obligativitatea de a oferi un răspuns în maxim 30 de zile, astfel încât evenimentul să întrunească condiţiile cerute pentru desfăşurarea paşnică a adunării şi securitatea participanţilor.



Am depus o cerere de chemare în judecată a Primarului General al Municipiului Bucureşti, la Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr. 390/3/2019 pentru neîndeplinirea prerogativelor privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

În data de 7 Ianuarie 2019, am fost invitat la Comisia de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, după ce a apărut în presă ştirea chemării în judecată a Primarului Municipiului Bucureşti.

În data de 8 Ianuarie 2019, am discutat cu Comisia de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti condiţiile de aprobare a MITINGULUI DIASPOREI DIN 10 AUGUST 2019, în contextul violenţelor din 2018. Mi s-a solicitat prezentarea unor propuneri de Protocol de Organizare a Mitingului cu îndeplinirea a foarte multor condiţii.



Am realizat pe parcursul următoarelor săptămâni un plan de implementare a solicitărilor membrilor Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi am trimis o Propunere de Protocol pentru organizarea şi desfăşurarea adunării publice din 10 august 2019, cu un conţinut de 12 pagini.



Domnul Aurelian Bădulescu, Viceprimarul General al Municipiului Bucureşti, m-a informat că Propunerea de Protocol trimisă de mine respectă cerinţele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi aşteaptă reprezentanţii grupului Diaspora Pentru România în data de 11 Februarie 2019, pentru semnarea Protocolului de Aprobare.

În ziua de 11 Februarie 2019 ne-am prezentat la Comisia de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru semnarea Protocolului de Aprobare.

Protocolul pentru Aprobarea Mitingului Diasporei din 10 August 2019 a fost semnat în data de 11 Februarie 2019 de către reprezentanţii grupului Diaspora Pentru România şi membrii Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti:

- domnul Aurelian Bădulescu, Vice Primarul General al Municipiului Bucureşti;

- secretarul General al Municipiului Bucureşti;

- reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti;

- reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

- reprezentantul de la Brigada Rutieră de Poliţie Rutieră Bucureşti;

- reprezentantul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti;

- reprezentantul Jandarmeriei Române;

- reprezentantul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;

- reprezentantul Societăţii de Transport Bucureşti;

- reprezentantul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;

- reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;

- reprezentantul Serviciului Român de Informaţii.

După semnarea protocolului, am fost informaţi de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti că acest protocol va fi semnat şi de către Primarul General al Municipiului Bucureşti, doamna Gabriela Firea, în cursul săptămânii 18-22 Februarie 2019.

Semnarea Protocolului de către Primarul General al Municipiului Bucureşti reprezintă etapa finală în aprobarea Mitingului Diasporei din 10 August 2019.

Domnul Aurelian Bădulescu, Vice Primarul General al Municipiului Bucureşti m-a informat în data de 24 Februarie 2019 că Protocolul pentru Aprobarea Mitingului Diasporei din 10 August 2019 a fost furat din incinta Primăriei Municipiului Bucureşti, solicitându-mi să avem o nouă întâlnire, pentru a semna iar protocolul, în lipsa celui iniţial.



Vă rog să mă contactaţi, pentru a discuta faptele prezentate, dovezile pe care urmează să le prezint şi a stabili o întâlnire în data de 4 martie 2019, când doresc să revin în România.

Cu consideraţie,

Dr. Tommy Iuliu Joul Tomescu, DMD

Organizator principal şi persoană responsabilă cu conducerea adunării publice „Mitingul Diasporei”

info@diasporapentruromania.org“.

Contactat de reporterii "Adevărul", viceprimarul Aurelian Bădulescu neagă acuzaţiile care-i sunt aduse Tommy Tomescu. „Protocolul este semnat, îl aşteptăm pe domnul Tomescu să vină să şi-l ridice, i-am trimis documentul semnat de primarul general. (…) Omul cred că vrea să-şi facă reclamă“.



Bădulescu a mai spus că are rezerve în legătură cu sănătatea mintală a lui Tommy Tomescu şi că în primărie „documentele în Primărie se pot pierde, nu se pot fura“.



