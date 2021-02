Nicuşor Dan: Bucureştiul nu este tabula rasa. Pare că, dacă planurile astea de sector dispar, noi nu mai avem nicio reglementare

În ceea ce priveşte unele investiţii de interes pentru Bucureşti, care se fac în baza PUZ-urilor de sector, Dan susţine că nu se renunţă la ele, ci se vor elibera de către Consiliul General planuri urbanistice în mod punctual.

"În anul 2000 când s-a făcut planul urbanistic general, PUG-ul, el s-a făcut echilibrat, în sensul că s-au prevăzut locuri de locuit, locuri pentru activităţi economice, şcoli, unităţi sanitare şi spaţii verzi. Noi, ca administraţie locală, de 20 de ani nu am fost în stare să facem din acele spaţii verzi care erau teoretice, dar pentru care se păstrase locul în planul urbanistic general, nu am fost în stare să le facem spaţii verzi efective, dar asta nu înseamnă că trebuie acum să le construim, asta înseamnă că acum trebuie să luăm bani europeni să le facem acum, ce nu am făcut acum 20 de ani şi nu să punem bloc lângă bloc, mai ales în situaţia în care noi avem o problemă uriaşă de poluare a aerului care generează probleme respiratorii la zeci de mii de copii, care generează probleme respiratorii şi cardiovasculare la zeci de mii de persoane vârstnice”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri seară, la Digi 24.

Edilul a susţinut că suspendarea planurilor urbanistice zonale nu presupune în mod automat sistarea construcţiilor, ci amânarea unora, precum şi realizarea de construcţii respectând planul urbanistic general.

"Bucureştiul nu este tabula rasa. Pare că, dacă planurile astea de sector dispar, noi nu mai avem nicio reglementare. Nu! Noi avem o reglementare din anul 2000, planul urbanistic general care e mult mai bun decât aceste planuri de sector pentru că este o dezvoltare echilibrată”, a afirmat el.

Nicuşor Dan a spus că pentru proiectele care au utilitate pentru bucureşteni, cum e pasajul din zona Doamna Ghica, unde se construieşte în baza unui plan urbanistic zonal, de sector, vor fi date planuri urbanistice zonale prin care aceste investiţii vor fi "readuse în circuit”.

"Nu suntem nebuni; lucrurile care sunt utile, punctual, le readucem în circuit”, a afirmat edilul.

Întrebat dacă există posibilitatea anulării unor PUZ-uri, nu doar amânării lor, el a răspuns afirmativ, însă a catalogat suspendarea drept o măsură "mai echilibrată", având în vedere că sunt investitori care au demarat investiţii care "nu sunt nocive pentru oraş, dimpotrivă, sunt utile”.

Nicuşor Dan a precizat că dacă un proiect a fost aprobat în baza PUZ de sector, el va fi implementat aşa cum a fost aprobat.