Lisette Verea, diva Bucureştiului interbelic ajunsă actriţă la Hollywood. A dat lovitura în măritiş

Născută în Bucureşti, la 27 august 1914, Lisette Verea, graţie talentului şi vocii inconfundabile, reuşeşte să intre în lumea artistică, apărând pe scenele de la "Alhambra” şi Teatrul de Comedie. Era apreciată pentru vocea specială, dar şi pentru frumuseţea şi eleganţa care îi dădeau un farmec aparte. Astfel, nu i-a fost dificil să fie remarcată şi să obţină roluri importante în filme şi spectacole româneşti.

Debutează la doar 13 ani, pe scena Teatrului Majestic, cu un cuplet scris de F.O. Fosian special pentru ea, care începea aşa: “Iertaţi-mă că îndrăznesc / În faţa voastră să păşesc / Dar vreau ca să mă fac artistă / Eu cred că-s bună de revistă!”.

A jucat alături de Tony Bulandra

După debut, artistul N. Kanner îi propune să facă teatru şi să joace la „Colos”, în revista „Nimic nou pe frontul Bucureşti” de N. Kiriţescu.

Pe scena de la Cărăbuş, teatrul lui Constantin Tănase, frumoasa Lisette Verea va juca între 1933 şi 1935, în trei spectacole: “Cărăbuşul în splendoare” şi “Cărăbuşul cântă” scrise de N Kiriţescu, N. Vlădoianu şi Nicuşor Constantinescu, şi “Cărăbuş Expres”.

Împreună cu Lulu Nicolau lansează celebrul cântec “Ionel, Ionelule”, compus de George Sbârcea (alias Claude Romano), pe scena de la Alhambra, în anul 1937.

Frumuseţea şi succesul de care se bucură pe scenele bucureştene îi asigură prezenţa în două dintre puţinele filme româneşti turnate în epocă: ”Chemarea dragostei” (1932) şi “Trenul fantomă” (1933), primul film sonor în limba română, în care joacă alături de Tony Bulandra.

A fugit de război la New York

Din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, Lisette, care era evreică, a părăsit ţara şi s-a mutat permanent în SUA. Numele ei figurează pe o lista de pasageri ai vaporului President Grant, sosit în New York pe 3 octombrie 1941. Aici însă, deşi spera la o cariera cel puţin la fel de spectaculoasă ca în România, norocul nu avea să-i surâdă. Accentul ei est-european a fost o mare piedică în evoluţia artistei, punând punct carierei mult-visate.

La scurt timp, Lisette a intrat în lumea milionarilor, după ce s-a căsătorit cu fiul lui Chesterfield, mare fabricant de ţigări şi ciorapi de mătase. În Statele Unite, românca a jucat în pelicula “Night in Casablanca“ (1946), în compania celebrilor fraţi Marx.

“Fără şcoală, dar extrem de frumoasă, înarmată cu tupeu şi având mult farmec, a ajuns din vânzătoare de magazin, vedetă la Tănase. Mai târziu, a reuşit chiar sub ochii Gestapoului să fugă în America şi să debuteze pe Broadway, apoi să joace cu Fraţii Marx la Hollywood, devenind vedetă americană cu vilă în Beverly Hills. N-a uitat că e româncă, ducând dorul ţării”, scria Al. Lazăr în publicaţia “2012: 140 de ani de revistă românească”, citat de site-ul teatrultanase.ro

Lisette Verea se stinge din viaţă la New York, pe 27 august 2003, fix în ziua în care ar fi împlinit 89 de ani, iar necrologul a apărut în The New York Times.

