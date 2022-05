Dosar penal după incendiul de la metrou - Se fac cercetări pentru mai multe infracţiuni

„Cu privire la evenimentul înregistrat în data de 24.05.2022, când un tren a rămas blocat in tunel in zona staţiei de metrou Piaţa Romană, sector 1, poliţiştii Brigăzii de Politie pentru Transportul Public s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi investigative sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă, respectiv neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate in munca, nerespectarea măsurilor legale de sănătate şi securitate in muncă”, a transmis, marţi seară, Poliţia Capitalei.