Cum va arăta pasajul care va traversa intersecţia din Doamna Ghica, una dintre cele mai aglomerate intersecţii din Bucureşti

Planurile de construire a unui pasaj suprateren în intersecţia străzii Doamna Ghica cu şoseaua Colentina datează din 2007, fiind o promisiune recurentă a diferitelor administraţii locale, notează ziare.com . Primul studiu de fezabilitatea al proiectului a rămas suficient de mult timp în sertarele primăriei încât să-şi piardă valabilitatea. Revizuirea respectivului studiu de către Compania Muncipală de Dezvoltare Durabilă SA, însă, a primit luni autorizaţia necesară din partea primăriei.

Noua variantă a proiectului prevede ridicare unui pod peste intersecţie, cu acces de pe strada Doamna Ghica. Pasajul ar urmă să aibă o lungime de 1 kilometru şi o lăţime 16,5 metri, care permite construirea a unui total de patru benzi. Costul estimate al lucrărilor este de 28 de milioane de euro, iar contractul de construcţie prevedere un termen de 12 luni.

Un proiect controversat

Gabriela Firea a susţinut, într-o postare pe Facebook, că proiectul este crucial pentru îmbunătăţirea traficului din Bucureşti. Cu toate că nimeni nu contestă nevoia unui proiect de fluidizarea a traficului în una dintre cele mai aglomerate intersecţii din Bucureşti, există mai multe voci care contestă faptul că un pasaj suprateran ar fi cea mai bună variantă.

Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu, consilier din partea PNL, a anunţat că proiectul autorizat de Firea i se pare „o idée oribilă”. „Vă imaginaţi cum măgăoaia asta de pod trece prin spaţiul îngust dintre blocurile din dna. Ghica? Am cerut în Comisia de transport şi infrastructură a CGMB mai multe soluţii (pasaj subteran, altă poziţionare etc., ca să putem alege în funcţie de a avantaje/dezavantaje etc.) dar nu a venit. Mă uit la această imagine şi mi se pare cam... creepy. Dar ceea ce nu înţeleg este de ce şantierul a fost deschis cu două luni în urma dacă primăriţa, cea care trece zilnic pe la intersecţia de la Dna. Ghica, a semnat autorizaţia de construire abia azi”, şi-a explicat Ciucu poziţia.

Asociaţia Metrou Uşor a semnalat şi alte neajunsuri ale proiectului. Cel mai important dintre acestea este lipsă unei linii de tramvai, mai ales în condiţiile în care intersecţia străzilor Doamna Ghica şi Colentina face parte Inelul Median al Bucureştiului, „un proiect ce are dintotdeauna prevăzută şi linie de tramvai”.

Consilierul pe problem de infrastructură al Gabrielei Firea, Marius Coaje, a explicat pentru ziare.com raţiunile din spatele deciziei de a se construi un pasaj suprateran.

„În ambele variante ale studiului de fezabilitate s-a decis ca pasajul trebuie sa fie suprateran. De ce? Motive sunt mai multe. Pe de o parte, un pasaj subteran ar fi fost si de 3 ori mai scump. Apoi, pasaj subteran ar fi însemnat să închizi intersecţia ţi să sapi acolo o groapă imensă. Blocurile din jur ar fi trebuit consolidate, ca să n-o ia la vale. Erau lucrari de cu totul alte proporţii, iar disconfortul oamenilor din zona ar fi fost mult mai mare. In ceea ce priveşte faptul ca podul peste intersecţie riscă sa fie prea voluminos si ca va ajunge aproape de geamurile oamenilor ... Vă pot spune urmatoarele lucruri. Podul de la Aurel Vlaicu e cu 3 metri mai aproape de blocurile din zona decat va fi cel care va traversa intersectia de la Doamna Ghica. Si la Aurel Vlaicu nu sunt probleme.In plus, din datele noastre reiese ca poluarea va scadea de zece ori, dupa ce traficul in zona se va fluidiza, prin constructia pasajului, comparativ cu momentul actual, cand masinile stau mult timp in intersectie”, a declarat acesta.

În privinţa criticilor venite de la Asociaţia Metrou Uşor, Coaje a explicat că s-a ajuns la o formulă de compromis. Cum studiul de fezabilitatea un prevede o linie de tramvai, soluţia la care s-a ajuns a fost introducerea unei linii mixte pe fiecare sens de mers.

„Am discutat cu cei de la Metrou Uşor si cu consilieri generali ai USR despre proiectul pasajului. Dumnealor ne-au spus ca ar trebui sa existe, pe pod, linie de tramvai. Un lucru e cert: in SF-ul nostru nu este prevazut asa ceva. Dar am zis sa incercam totusi sa gasim o solutie, de vreme ce o astfel de linie le-ar putea asigura oamenilor o calatorie cu tramvaiul din Pipera (de pe Soseaua Petricani) pana pe Bulevardul Chisinau (in Pantelimon).Inca o banda destinata tramvaiului nu putem construi, din cauza ca ar iesi un pod prea lat, care ar ajunge pana la blocurile din zona. Asa ca am decis ca - din cele 4 benzi pe care le va avea calea de rulare (cate doua pe sens) - cele din mijloc sa aiba utilitate mixta. Adica pe ele se vor monta traverse pentru tramvai, dar vor putea fi folosite si de masini. Am cerut deja proiectantului sa vina cu soluţia. Iar executia n-ar trebui sa ridice probleme.”, a explicat acesta.

Următorii paşi din proiect şi cum va fi afectat traficul

În zilele următoare va începe primul stadiu al construirii pasajului prin devierea reţelelor de utilităţii (apă, gaz, electricitate) din calea viitorului şantier.

Primăria Municipiul Bucureşti a anunţat că închiderea traficului în intersecţia străzilor Colentina cu Doamna Ghica nu va avea loc în perioada următoare.

„Vor incepe, mai intai, lucrarile de relocare a retelelor de utilitati si modernizarea lor. Avem acolo magistrale ale RADET cu diametrul de 800 si 900 de centimetri. Avem cabluri de energie electrica de mari dimensiuni. Avem retea de iluminat public si retea STB. Se va lucra acolo cateva luni la relocare si modernizare. Doamna primar i-a cerut constructorului sa nu se blocheze nicio banda. Iar daca, totusi, se impun lucrari care necesita blocare, acestea ar urma sa fie facute noaptea, în weekend”, a explicat Coaje.

Cu toate acestea, diferite restricţii temporare ale traficului au fost deja impuse de ieri, pe bulevardul Lacul Tei spre Doamna Ghica circulându-se pe o singură bandă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: