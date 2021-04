Comunitatea Declic cere Ministerului Mediului monitorizarea calităţii aerului

Membri ai comunitatii Declic lanseaza o statie de verificare a poluarii aerului in Piata Victoriei din Bucuresti, 26 martie 2021. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Comunitatea ,,Declic”, cea care a iniţiat ,,Aer pentru viaţă”, a montat în Piaţa Victoriei o instalaţie de "plămâni" artificiali, pentru a demonstra nivelul poluării din Bucureşti. Aceşti plămâni şi-au schimbat culoarea devenind gri închi, după o luna, potrivit Agerpres.

,,Cerem Ministerului Mediului monitorizarea calităţii aerului şi transmiterea datelor în timp real către Agenţia Europeană de Mediu. Doar aşa vom putea afla sursele reale ale poluării, pentru că, până acum, nu ştim exact de unde vine poluarea, de la gropile de gunoi, de la arderile ilegale, şi cei care fac aceste ilegalităţi să fie sancţionaţi. Sperăm ca ministrul Mediului să fie mai deschis la dialog decât a fost până acum, pentru că, până în acest moment, nu ne-a răspuns în niciun fel la solicitări. Vom continua demersurile Comunităţii 'Declic'. De asemenea, 'Declic' va muta 'plămânii' şi în alte oraşe. Sperăm să începem cu Clujul, apoi Braşov, Iaşi şi Ploieşti. Vor fi schimbate filtrele, iar 'plămânii' vor fi mutaţi în oraşe cu filtre noi pentru a vedea în cât timp se înnegresc", a precizat Cătălina Hopârteanu, reprezentant al "Declic".

Potrivit acesteia, Comunitatea "Declic" i-a invitat la evenimentul de marţi pe premierul Florin Cîţu şi pe miniştrii Mediului şi Sănătăţii.

,,Din păcate, niciunul dintre ei nu a dat curs invitaţiei noastre, dar ne-am pregătit pentru asta şi am venit cu plicuri cu numele celor trei. Am tăiat câte o bucată de plămân şi urmează să o trimitem prin poştă, pentru că vrem să conştientizeze că acest aer poluat nu este respirat doar de cetăţeni, ci şi de membrii Guvernului şi de familiile lor şi ar trebui să ia măsuri pentru a reduce poluarea. Nu mai putem să credem în poveşti că aerul este poluat din cauza sobelor, pentru că în Bucureşti şi în Ilfov doar 5% din populaţie mai foloseşte sobe pentru a se încălzi. De asemenea, suntem peste 22.600 de membri 'Declic' care am semnat petiţia 'Aer pentru viaţă'", a spus Cătălina Hopârteanu.