Cîmpeanu: „Este posibil să ajungă şi Bucureştiul, în a doua parte a lunii octombrie, la 6 la mie”. Dacă este depăşit acest prag, şcoala va fi online

Ministrul Educaţiei a precizat că decizia intrării sau nu a unei şcoli în online se va lua în funcţie de rata de incidenţă anunţată vinerea în localitatea respectivă şi se va menţine pentru durata întregii săptămâni următoare, indiferent de ratele de incidenţă la care se ajunge între timp.

În acest moment, nicio localitate din România nu are o rată de incidenţă de 6 la mie, cu excepţia a două comune care erau în carantină, dar una dintre ele nici nu are şcoală. Prin urmare, aşa cum se prezintă lucrurile acum, şcoala ar începe cu prezenţă fizică peste tot, a spus Cîmpeanu pentru Digi24.

„În Bucureşti, astăzi avem o rată de infectare de 1,02, am depăşit 1 la mie. La 1 august aveam 0,13 la mie, iar pe 31 august de şase ori mai mult, 0,78, deci într-o lună, între 1 şi 31 august, am crescut de şase ori. Vom vedea. În acest ritm, dacă nu înţelegem importanţa vaccinării, este posibil să ajungă şi Bucureştiul, în a doua parte a lunii octombrie, la 6 la mie. A nu se confunda atingerea pragului de 6 la mie cu intrarea în carantină”, a atras atenţia ministrul educaţiei.

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii au emis un Ordin Comun conform căruia şcolile care intră în regim online nu vor fi închise mai mult de două săptămâni.

„Cu alte cuvinte, dacă într-o zi de vineri vom avea 5,99 la mie, toată săptămâna viitoare şcolile vor fi cu prezenţă fizică, chiar dacă luni, marţi, miercuri se ajunge la 6,01 sau 6,05 la mie. Sunt praguri stabilite şi asumate de autorităţile române - INSP, Ministerul Sănătăţii, CNSU”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, printr-o ordonanţă de urgenţă s-au achiziţionat tablete în valoare de 100 de milioane de euro şi au fost distribuite 60.000 de laptopuri, dar asta nu e suficient.

„Suntem mult mai bine decât eram la începutul anului şcolar trecut, dar nu suntem atât de bine pe cât ar trebui. Nici din perspectiva conectivităţii, nici a disponibilităţii de echipamente, nici a formării cadrelor didactice, deşi au făcut eforturi admirabile şi - atenţie - nicidecum din perspectiva platformelor dedicate evaluării. Un act educaţional începe şi se finalizează cu evaluare. Nimeni nu are platforme dedicate evaluării, deci evaluările sunt total irelevante. Din acest motiv, ordinul de ministru prevede că la maximum posibil este şcoala online, pentru că nu suntem pregătiţi. Suntem mai bine pregătiţi decât în urmă cu un an, dar nu suntem pregătiţi. Dacă nu suntem pregătiţi, elevii vor acumula pierderi şi mai mari din perspectivă educaţională. Există în continuare zone, dincolo de raportări, în care eu personal nu am avut semnal nici la telefon, nici la laptop, nici la nimic. Deci, în acele zone în care pe harta oficială apărem cu conectivitate disponibilă, ştiu sigur că nu există conectivitate. De-asta trebuie evitat învăţământul online şi învăţământul hibrid”, a punctat ministrul educaţiei.