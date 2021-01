Bucureştenii vor scăpa de o parte dintre restricţiile anti-COVID. Ce măsuri de relaxare intră în vigoare de luni

UPDATE: Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, vineri, că CMBSU a luat hotărârea de a amâna pentru luni redeschiderea restaurantelor, a cafenelelor şi a sălilor de spectacole din Bucureşti pentru a evita aglomeraţia din zilele de weekend.

În decizia Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a cântărit mult şi anunţul de ultimă oră de vineri al Ministerului Sănătăţii, cu privire la doi bucureşteni confirmaţi pozitiv cu tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie.

„La acest moment, aşa cum sunt indicatorii, ştiind că totuşi există un risc – că avem tulpina nouă – la acest moment decizia trebuia să fie: mergem mai departe aşa cum am zis că mergem, dar cu precauţie. Dacă vedem din nou că este tendinţa de creştere automat putem să luăm măsura de închidere. Şi mai mult decît atât, aţi văzut că s-a luat decizia să se redeschidă de luni, tocmai ca să evităm aglomeraţia în mall-uri şi peste tot mâine şi poimâine, care sunt zile de weekend. Şi să vedem săptămâna viitoare cum evoluează. Dacă vedem că tendinţa se schimbă, atunci clar că acest comitet se va reuni din nou”, a declarat Raed Arafat.

Prefectul Capitalei: „Recomandăm prudenţă!”

„Cu 47 voturi „pentru”, 1 „împotriva” şi 4 abţineri s-a hotărât ca începând de luni, ora 00.00, să fie relaxate mai multe măsuri. (...) Recomandăm cetăţenilor din municipiul Bucureşti prudenţă”, a declarat Traian Berbeceanu.

Prefectul a explicat că măsurile de relaxare vizează HoReCa - restaurantele, barurile, cafenelele - vor putea funcţiona între 6 – 21, la capacitate de maxim 30 la sută.

De asemenea, teatrele, cinematografele vor permite accesul publicului în limita a 30 la sută din sala de spectacol.

Şi operatorii de jocuri de noroc vor putea funcţiona cu public, în limita capacităţii de 30 la sută, între orele 6 – 21.

„Suntem într-o situaţie fericită în Bucureşti cu 2,5 la mine, am fost la 7 la mie, vă aduc aminte.(...) Dacă indicele coboară sub 3 la mie noi trebuie să aplicăm nişte măsuri, a fost clar, nu au fost dezbateri. Este meritul nostru al tuturor bucureştenilor că am ajuns aici, dar nu trebuie să ne relaxăm”, a declarat Nicuşor Dan.

Doi bucureşteni, infectaţi cu noua tulpină din Marea Britanie

Vineri, la prânz, încă două cazuri cu tulpină SARS-CoV-2 în varianta B.1.1.7 descrisă în Marea Britanie, cu transmisibilitate crescută, au fost secvenţiate la INBI „Matei Balş”, anunţă Ministerul Sănătăţii.

În acest context, MS propune amânarea măsurilor de relaxare în Capitală, în condiţiile în care Bucureştiul se află de 3 zile consecutiv în scenariul galben.

Decizia CMSU, luată ca urmare a faptului că incidenţa cazurilor de noi infectări a scăzut sub 3 la mie, înseamnă că se pot redeschide restaurantele, teatrele şi cinematografele, care vor fi însă lmitate la doar 30% din capacitate.

Bucureştiul se află în continuare pe primul loc în topul zonelor cu cele mai multe infectări (413 raportate vineri de GCS), însă Capitala este pentru a treia zi în scenariul galben, cu o incidenţă de 2,57 de cazuri / 1.000 de locuitori în ultimele 2 săptămâni, astfel că autorităţile au decis relaxarea restricţiilor.

Capitala a rămas şi joi în scenariul galben, pentru a doua zi consecutiv, cu 447 de noi infectări cu virusul SARS-CoV-2. Numărul total al cazurilor COVID-19 înregistrate de la începutul pandemiei a ajuns la 114.272.

Ce măsuri de relaxare au fost luate în calcul