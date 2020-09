Băsescu: Bucureştiul pute. Prioritatea zero e rezolvarea problemei gunoaielor

Acesta a vorbit despre o investiţie într-o uzină care să proceseze gunoiul menajer. Băsescu a mai spus că trebuie să existe şi o implementare masivă a utilizării energiei regenerabile, iar în Capitală încălzirea apei poate fi făcută prin baterii solare. El propune ca aceste celule de încălzire să fie produse de Romstal şi să fie amplasate pe blocuri, în balcoane.

„Prioritatea zero este rezolvarea problemei gunoaielor. Bucureştiul pute. În condiţiile acestea a devenit urgentă investiţia într-o uzină de procesare a gunoiului menajer, o uzină care să asigure colectarea şi sortarea materialelor pe categorii. Altă menire a uzinei de procesare e reciclarea materialelor recuperate. Un alt obiectiv pe care îl urmărim prin investiţie e valorificarea energetică a gunoiului menajer şi în sfârşit producerea de combustibil. Uzina e finanţabilă la prima prezentare de proiect către UE, mai ales în Bucureşti recunoscut pentru gradul ridicat de poluare. Uzina să aibă o capacitate de procesare a un milion de tone pe an, în condiţiile în care populaţia oraşului generează aproximativ 760.000 tone gunoi menajer”, a explicat Traian Băsescu, la prezentarea sâmbătă a proiectelor pentru Capitală, în calitate de candidat al PMP la Primăria Municipiului Bucureşti.

Acesta a adăugat că investiţia în această uzină are un cost estimat de 300 milioane euro, iar finanţarea va fi nerambursabilă de la UE şi termenul pe care şi-l propune este anul trei de mandat la Primăria Capitalei.

El a adus în discuţie şi problema poluării produsă de încălzire şi transport, nu doar de către deşeuri.

„Avem şi marea problemă a poluării şi procesarea gunoaielor face parte tot din reducerea nivelului de poluare, dar avem şi poluarea generată de încălzire şi transport. Aici am văzut câteva obiective, toate au ca obiectiv finanţare din resurse ale UE alocate României şi ele ar fi următoarele: în primul rând trebuie să rezolvăm problema încălzirii în Bucureşti, iar obiectivele pentru reducerea emisiilor de carbon, de asemenea ne obligă la măsuri. Trebuie să trecem la o implementare masivă a utilizării energiei regenerabilă. Avem în ţară panouri solare, producem în ţară şi panouri de încălzire a apei menajere. În Bucureşti timp de 8 ani se poate asigura apa caldă cu baterii solare destinate încălzirii apei. Producătorul este Romstal, deci avem pe piaţa internă posibilitatea să achiziţionăm celulele de încălzire. Pentru o locuiţă cum e cea din Gogol a mea, locuinţa de serviciu, care are în total 450 mp sunt necesare două baterii Romstal pentru a asigura apa caldă timp de 8 luni din 12. Înseamnă că putem merge cu o politică de amplasare pe blocuri, în balcoane a bateriilor de captare a energiei solare şi încălzire a apei calde. Eu am propus în mandatul 2000-2004 investiţii de un miliard pentru încălzirea regenerabilă nu numai a blocurilor, ci şi a caselor din Bucureşti. Pentru că şi casele generează poluare în Bucureşti”, a completat Băsescu.





Acest proiect privind montarea panourilor solare are un cost estimat în 4 ani de 500 milioane euro, iar finanţarea este tot una nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Un alt program prezentat de fostul preşedinte vizează izolarea termică.

„Un alt program important este izolare termică. Ce trebuie schimbat din ce s-a făcut până acum. S-a făcut foarte bine cu mijloacele care erau, adică cu poliester de 10 izolarea exterioară, dar trebuie să trecem la poliesterul grafitat care creşte cu 12-15% eficienţa energetică. Cred că poliesterul grafitat poate produce Oltchim Râmnicu-Vâlcea”, a mai spus Traian Băsescu.





Proiectul izolării termice a blocurilor şi a locuinţelor individuale cu polistiren grafitat de 10 centimetri grosime şi înlocuirea ferestrelor cu ferestre termopan are un cost estima în 4 ani de un miliard euro, tot prin fonduri europene nerambursabile.

Printre celelalte proiecte pe care le propune candidatul PMP la Primăria Capitalei, care se regăsesc pe blogul lui Traian Băsescu se mai numără:





„- Pentru asigurarea încălzirii pe timp de iarnă a cartierelor Aviaţiei şi Lacul Tei, care primesc agentul termic de la peste 25 KM: construcţia în zonă a unei centrale de cogenerare de 110 MW cu generatoare moderne de mare eficienţă energetică (preţ: 150 lei/Gcal faţă de 450 lei/Gcal de la ELCEN), reducându-se cumpărarea de agent termic şi energie electrică scumpă de la CET – Sud şi CET – Grozăveşti; Costul investiţiei: circa 100 mil euro; Finanţare: Proiect pilot finanţat de furnizorul echipamentelor energetice cu amortizare în 8 ani din vânzarea de energie electrică şi agent termic; Termen: anul 2 de mandat.

- Construirea în zona Colentina, pe amplasament identificat, a unei centrale de 50MW cu cogenerare de înaltă eficienţă energetică; Cost investiţie: 45 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul 2 de mandat.

- Construirea pe amplasamentul fostului CET Titan a unei microcentrale de 40 MW cu cogenerare de înaltă eficienţă energetică; Cost investiţie: 35 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul doi de mandat.

- Retehnologizarea centralei Casa Presei Libere, care acum arde gaz pentru prepararea apei calde şi trecerea acesteia pe sistem de cogenerare. Cost investiţie: 50 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul 3 de mandat.

- Construirea unei magistrale tur – retur, paralel cu râul Dâmboviţa între CET Grozăveşti şi CET Sud din care se poate face distribuţia agentului termic către cartiere pe distanţe mult mai scurte comparativ cu distanţele sistemului circular actual. Investiţia nu afectează traficul rutier; Cost investiţie: 1 miliard de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul 4 mandat.

- Înlocuire magistrale principale şi magistrale de distribuţie, astfel încât în anul 4 de mandat să nu mai existe avarii majore pe timp de iarnă”, conform sursei citate.

Proiectele pentru reducerea poluării şi fluidizarea traficului

Traian Băsescu propune şi un program infrastructură rutieră pentru creşterea mobilităţii, reducerea emisiilor poluante prin fluidizarea traficului rutier, modernizarea transportului public şi reducerea parcărilor pe carosabil, după cum urmează:

„Reluarea programului „Infrastructură Urbană în Bucureşti” convenit cu Banca Europeană de Investiţii la 19 decembrie 2000, aprobat prin legea 489 din 2001 şi întrerupt de Adrian Năstase prin OUG nr. 13 din 2003, cu următoarele priorităţi, care vizează creşterea mobilităţii şi ecologizarea transportului în Bucureşti:

a. Fluidizarea traficului de pe pasajul suprateran Basarab prin construirea de pasaje subterane la intersecţia Bd. Banul Manta cu Bd. Ion Mihalache în ambele sensuri de mers; şi în intersecţia Răzoare pe direcţia Bd. Geniului către Drumul Taberei cu ramificaţie spre Bd. Timişoara în ambele sensuri de mers; Cost investiţie: 40 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul doi de mandat.

b. Construire pasaj subteran la Arcul de Triumf dinspre Kiseleff către Mareşal Prezan şi dinstre Kiseleff către Bd. Mărăşti şi Bd. Turda, în ambele sensuri, rămănând la suprafaţă traficul dinspre Piaţa Presei Libere către Piaţa Victoriei; Cost investiţie: 30 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul doi de mandat.

c. Supralărgirea următoarelor căi rutiere: Şoseaua Pipera – str. Niţu Vasile şi Bulevardul Expoziţiei; Cost investiţie: 5 milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen de finalizare: primul an de mandat.

d. Parcare subterană Gara de Nord pe 4 nivele pentru 2 000 de autovehicule şi zonă comercială cu acces direct al persoanelor în Gara de Nord; Cost proiect: 25 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen de finalizare: anul 3 de mandat.

e. Înlocuirea căii de rulare a tramvaielor pe 80 de km de linie simplă cu şină sudată pe suspensie elastică, ceea ce face posibilă introducerea trenurilor de metrou de suprafaţă cu circulaţie în linie izolată şi cu cale liberă în intersecţii (metrou uşor); Cost investiţie: 25 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen finalizare: anul 2 de mandat.

f. Achiziţionarea a 41 trenuri de metrou de suprafaţă pentru linia 41; Cost achiziţie: 45 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: în circulaţie din anul 2 de mandat.

g. Extinderea liniilor de troleibuz sau tramvai până la limita administrativă a oraşului, pentru a pregăti treptat înlocuirea autobuzelor echipate cu motoare Diesel pe traseele din interiorul oraşului; Cost investiţie: 30 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul 4 de mandat.

h. Parcare subterană Piaţa Constituţiei pe patru nivele pentru 2.000 de autoturisme; Cost investiţie: 30 de milioane de euro; Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: anul 3 de mandat.

i. Instalarea de staţii de încărcare pentru autoturismele electrice în parcările subterane sau supraterane ale tuturor instituţiilor publice şi ale societăţilor comerciale, în parcările hipermarcheturilor şi în staţiile pentru taximetre. Toate instituţiille subordonate Primăriei Muncipiului Bucureşti vor instala în parcările proprii staţii de încărcare pentru cel puţin 30 la sută din locurile de parcare, în proporţie de cel puţin 30%, staţii de încărcare electrică.

Toate autorizaţiile de construire pentru construcţii noi precum blocuri, hoteluri, restaurante etc vor crea obligaţia instalării de staţii de încărcare pentru autoturisme; Cost proiect: va fi suportat de fiecare instituţie şi societate comercială; Termen: se va stabili prin HCGMB.

j. Digitalizarea eliberării actelor precum: certificate de urbanism, autorizaţii de construire, dispoziţii de punere în posesie, adeverinţe diverse, răspunsuri la scris,ori şi interpelări etc. solicitate de către populaţie sau companii; Cost estimat: 5 milioane de euro; Finanţare: finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană; Termen: primul an de mandat.

k. Digitalizarea legăturii dintre Primăria Capitalei şi companiile proprii prestatoare de servicii publice, precum poliţia comunitară, transport public, alimentare cu apă, încălzire, spitale, şcoli, administraţia străzilor, pentru deplina cunoaştere a activităţii zilnice şi intervenţia imediată la semnalările populaţiei; Cost investiţie: 15 milioane de euro; Finanţare: Uniunea Europeană; Termen: anul doi de mandat.

l. În perspectiva creării Bucureştiului Metropolitan care să se extindă până la limita administrativă a Judeţului Ilfov, se vor extinde reţelele de tramvai şi troleibuz ale Bucureştiului şi în Ilfov; Finanţare: din fonduri alocate de UE regiunilor de dezvoltare, cu acordul prealabil al CJ Ilfov”.